Les autorités surveillent Tesla, Marvel ne veut pas se passer de Dave Bautista, la Corée du Nord aime Squid Game, c’est le récap’

Tesla a été rappelé à l’ordre par les autorités à cause des mises à jour OTA, Marvel offre des millions de dollars à Dave Bautista pour le convaincre de reprendre son rôle de Drax, la série Squid Game séduit la Corée du Nord qui voit la série comme une critique des sociétés capitalistes, c’est le récap’ du jour.

Tesla va devoir s’expliquer

Impliqué dans plusieurs accidents liés à l’Autopilot, Tesla va devoir se justifier face à la NHTSA (autorité des transports américains) qui a ouvert une enquête afin de récolter un maximum d’informations sur les causes des accidents. Malheureusement pour l’enquête Tesla a depuis procédé à une mise à jour OTA améliorant la détection des véhicules prioritaires et réduit la vitesse de ses véhicules. Les autorités n’apprécient pas du tout le manque de transparence et de communication de Tesla et la NHTSA a donc mis en demeure la société de fournir toutes les données utilisées afin d’aboutir à la mise à jour en question. Le fabricant de voitures électriques a jusqu’au 1er novembre pour se soumettre à l’injonction sous peine de poursuite au civil avec une pénalité qui pourrait s’élever à 114 millions de dollars.

Tesla Model 3 percutant une voiture de police – Crédit : FHPOrlando / Twitter

Dave Bautista cédera-t-il aux millions proposés par Marvel ?

Dave Bautista, l’interprète de Drax depuis le premier volet des Gardiens de la Galaxie, a déclaré vouloir arrêter le rôle. Il explique qu’il se considère comme trop vieux pour « continuer à jouer des scènes torse nu » et être frustré par le développement de son personnage dans le MCU. L’acteur avait d’ailleurs fait part de son envie d’un spin-off en solo pour Drax, mais l’idée n’a pas été retenue par Marvel. La société américaine n’a pour autant pas envie de se passer de Drax dans l’univers Marvel et aurait offert plusieurs millions de dollars à l’acteur pour le convaincre de rester.

Dave Bautista joue Drax dans Les Gardiens de la Galaxie (Crédits images : Marvel Studios)

Squid Game : la Corée du Nord aime le message véhiculé par la série

Le créateur de Squid Game a expliqué que la série phénomène était une critique du capitalisme et de nos sociétés concurrentielles. La Corée du Nord, dictature assumée, semble être du même avis et a déclaré aimer cette série pour le message qu’elle fait passer contre le capitalisme. Les médias d’État expliquent que Squid Game « fait prendre conscience de la triste réalité sud-coréenne où les êtres humains sont poussés à une compétition extrême et où leur humanité est détruite ». Les deux pays étant en guerre depuis 1950, la Corée du Nord se sert donc la série pour attaquer son voisin.

