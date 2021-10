Les Avengers auraient pu tous mourir, un capteur 1.0″ pour le Xperia Pro-I, le système solaire serait-il au centre d’un tunnel magnétique, c’est le récap’

Kevin Feige avait prévu de donner la mort à tous les Avengers dans Endgame, Sony installe un capteur 1.0″ sur son nouveau Xperia Pro-I, une étude scientifique révèle que notre système solaire pourrait être entouré d’un large champ magnétique voyageant au travers de notre galaxie, c’est le récap’ du jour.

Kevin Feige n’a pas eu droit à la fin de son choix dans Endgame

Le livre The Story Of Marvel Studios a révélé que le dirigeant de Marvel Studios Kevin Feige avait prévu que tous les Avengers meurent définitivement à la fin de Endgame. Les frères Russo en avaient décidé autrement, estimant « qu’il n’y avait aucun moyen possible pour que l’histoire puisse prendre le temps de s’intéresser à chacun d’entre eux ». Seuls Iron Man et Black Widow ont donc trouvé la mort dans Endgame, alors que Captain America part à la retraite avec Peggy Carter.

Thanos devait éliminer l’équipe principale – Crédit : Marvel Studios

Le Xperia Pro-I promet d’être un excellent photophone

Sony vient de présenter son nouveau Xperia Pro-I qui devrait séduire les passionnés de photographie. En effet, il s’agira du premier téléphone hors japon à proposer un capteur photo de 1,0 pouce avec autofocus à détection de phase. Le Xperia Pro-I comprend également l’un des processeurs d’imagerie BIONZ X de Sony qui permettra de prendre jusqu’à 20 images par seconde avec la mise au point automatique et l’exposition automatique activée. Ce nouveau modèle Sony sera disponible en France en décembre à 1799 €.

Xperia Pro-I et son objectif 1.0 – Crédits : Sony Xperia



Sommes-nous au centre d’un gigantesque tunnel magnétique ?

Une équipe de l’université de Toronto dirigée par Jennifer West a mené une étude et développer une nouvelle théorie selon laquelle notre système solaire serait entouré d’un large champ magnétique voyageant au travers de notre galaxie. Notre univers serait donc au centre de deux structures opposées, apparemment séparées dans notre ciel, qui pourraient bien être les deux extrémités d’un tunnel magnétique de 1000 années-lumière. Ces résultats devront encore être validés par d’autres études.

