Les avis catastrophiques sur le film Uncharted, le prochain film LOTR a sa date de sortie, un set LEGO Boba Fett : c’est le récap

Aujourd’hui dans le récapitulatif de nos meilleures actualités quotidiennes. Nous avons fait la revue de presse du film Uncharted, qui n’a pas été très apprécié. Le nouveau film Le Seigneur des anneaux, The War of the Rohirrim, a enfin sa date de sortie. Enfin, le set LEGO pour Boba Fett est enfin en précommande.

Les critiques très mitigées du film Uncharted

Les premiers avis sur le film Uncharted, avec Tom Holland, sont enfin tombés. Alors, s’agit-il d’une énième adaptation cinématographique ratée d’un jeu vidéo, ou d’un véritable chef-d’œuvre ? Retrouve-t-on encore une dualité entre ceux qui ont joué aux jeux et les cinéphiles ? Revue de presse.

Le prochain film Le Seigneur des anneaux a sa date de sortie

The Lord of the Rings : The War of the Rohirrim a enfin une date de sortie officielle. Warner Bros. Pictures vient de confirmer que le film d’animation du Seigneur des Anneaux sortira en 2024.

Ce set LEGO Boba Fett est en précommande !

Un nouveau set LEGO Star Wars arrive et LEGO n’a encore rien annoncé. En revanche, Amazon Allemagne a trop rapidement mis en ligne sa fiche produit, l’occasion de tout découvrir.

