Les box et la sobriété énergétique, le trailer de l’épisode 9 de House of the Dragon, des applications malveillantes, c’est le récap’

La communication du gouvernement sur les box a été mal comprise, la bande-annonce de l’épisode 9 de House of the Dragon annonce du lourd, ces applications volent vos identifiants Facebook, voici le récap’ !

Le gouvernement veut généraliser le mode veille sur les box Internet. Que nous réserve l’épisode 9 de House of the Dragon ? Une liste d’applications à supprimer de toute urgence. Place au récap’ !

Non, le gouvernement ne va pas couper les box

Une annonce du ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications a été mal perçue. Les FAI vont généraliser le mode veille qui se mettra en route quand aucun appareil ne sera connecté en WiFi. Les box ne seront donc pas éteintes à distance par le gouvernement comme certains le craignaient.

À lire > Le gouvernement va-t-il vraiment couper les box Internet à distance la nuit ?

La Livebox 6 et son mode veille © Orange



House of the Dragon : voici le trailer de l’épisode 9

Vous avez dévoré l’épisode 8 de House of the Dragon et vous vous demandez ce qu’il se passera ensuite ? Comme chaque semaine, HBO a dévoilé la bande-annonce du prochain épisode qui risque d’être compliqué pour la Maison Targaryen.

À lire > House of the Dragon : le trailer de l’épisode 9 annonce des rebondissements, du sang et de la trahison

House of the Dragon © HBO

Votre mot de passe Facebook chassé par ces applications malveillantes

De nombreuses applications sur le Play Store et l’App Store ont de mauvaises intentions. Meta vient d’en dénoncer certaines dont l’objectif premier est d’intercepter votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Facebook. Plus d’informations ci-dessous :

À lire > Ces applications dérobent votre mot de passe Facebook, supprimez-les vite !