Les cadeaux de l’Epic Games Store, un streamer perd une fortune, une PS5 teasée par Sony, c’est le récap’ !

Les jeux offerts par Epic sont dévoilés en avance, un streamer parie plus d’un demi-million sur les Bleus, Sony confirme à demi-mot l’arrivée d’une nouvelle PS5 en 2023, c’est le récap’ !

Il est possible de connaître à l’avance l’identité des jeux offerts par l’Epic Games Store en cette fin d’année. Le streamer xQc a parié plus de 500 000 dollars sur une victoire française en finale de la Coupe du monde. La nouvelle PS5 arrivera bien en 2023. Place au récap’ !

Epic Games Store : une flopée de jeux offerts

Comme à l’accoutumée, l’Epic Games Store offre un jeu quotidiennement jusqu’au 29 décembre. Et il est possible de connaître à l’avance ce qui se cache derrière le papier cadeau mystérieux. On vous explique comment procéder dans notre article.

À lire > Epic Games Store : le jeu offert de demain et notre astuce pour découvrir tous les jeux secrets à l’avance

Le Noël de l’Epic Games Store

Coupe du monde : un streamer mise tapis sur la France

À notre grand désarroi, la France a été vaincue par l’Argentine en finale de la Coupe du monde. Le streamer xQc avait prédit un tout autre scénario, misant jusqu’à 650 000 dollars sur les hommes de Mbappé. Un énorme paquet d’argent qui part en fumée.

À lire > Coupe du monde : un streamer perd un demi-million en misant sur la France

Le streamer n’a pas eu le nez creux © Twitter @xQc

La PS5 2.0 arrivera l’année prochaine

Un cadre de Sony a laissé entendre qu’une nouvelle PS5 sera lancée en 2023. De quoi confirmer les dernières rumeurs qui indiquaient que cette nouvelle itération serait dénuée de lecteur de disque, celui-ci devant s’acheter à part.

À lire > Sony confirme l’arrivée d’une nouvelle PS5 l’année prochaine