Les cadres d’Hollywood se délectent des malheurs de Netflix

200 000. Tel est le nombre d’abonnés perdus par Netflix au cours du premier trimestre. Et le N rouge craint d’en perdre deux millions supplémentaires lors du second trimestre. Plusieurs facteurs expliquent ce désamour pour la plateforme. Outre son départ de Russie, Netflix souffre du partage de compte qui le prive d’un nombre conséquent d’abonnés. Mais ce n’est pas tout.Tarifs plus onéreux, stagnation du catalogue, concurrence accrue… Nombre de raisons poussent également les utilisateurs à tourner le dos à Netflix.

Devenue au fil des années un concurrent de poids face aux studios hollywoodiens, la plateforme traverse donc une mauvaise passe. Et cela n’a pas échappé à ses rivaux. Comme le rapporte The Hollywood Reporter, certains cadres d’Hollywood ressentent une joie malsaine en assistant aux déboires de Netflix. Et ce même si ces derniers sont préoccupants pour tous les acteurs du secteur, prouvant que le modèle du streaming a également ses failles.

Netflix perçu comme « arrogant » à Hollywood

Un cadre de l’un des studios rivaux reconnaît que les informations récentes sur les mauvais résultats de Netflix ont pesé sur les valorisations et ont eu un impact néfaste sur son entreprise. Mais « c’est sûr que ça fait du bien », assure-t-il. Et d’expliquer que le désamour pour la plateforme est grand à Hollywood.

« Toute la ville s’enracine contre eux. Ce n’est pas seulement l’arrogance d’annoncer que vous êtes les leaders, de ne pas respecter les contrats des dirigeants et de [débaucher] tout le monde et la façon dont ils se comportent. Il y a eu un sentiment de colère puis de désespoir », les pontes d’Hollywood craignant à terme d’être mis au chômage par le N rouge. Mais les confinemments successifs semblent derrière nous et certains films attirent des foules grouillantes dans les salles obscures. Preuve que le cinéma traditionnel n’a pas dit son dernier mot.

Touché mais pas coulé, le service de SVOD va de son côté tout faire pour rebondir. Netflix prévoit notamment de lancer un abonnement avec publicité et de brider le partage de compte.

Source : The Hollywood Reporter