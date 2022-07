Les « caméras approuvées » de Netflix, les jumeaux d’Elon Musk, le Sith plus puissant que Palpatine : c’est le récap

Aujourd’hui dans le récap’. Netflix force ses cinéastes à n’utiliser que des caméras spécifiques. Elon Musk a eu des jumeaux avec une responsable de Neuralink et, il existe un Sith plus puissant que Palpatine.

Des normes drastiques pour la création de contenus Netflix

Vous ne le saviez peut-être pas, mais Netflix pousse les cinéastes à respecter de nombreuses normes en termes de prises de vues cinématographiques pour la réalisation de leur contenu original. Il existe même une liste de « caméras approuvées » par le service. Dans une récente vidéo, Netflix explique le pourquoi du comment.

Elon Musk est actuellement le père de 9 enfants, dont deux paires de jumeaux et des triplés

La famille Musk s’est discrètement agrandie l’année dernière. Selon un nouveau rapport, Elon Musk a eu des jumeaux avec Shivon Zilis qui est actuellement la directrice des opérations et des projets spéciaux de Neuralink.

Exim Panshard, un Seigneur Sith bien plus puissant que Palpatine

Vous ne le saviez peut-être pas encore, mais il existe un Seigneur Sith encore plus puissant que Sheev Palpatine, alias Dark Sidious. Celui-ci fait son apparition dans le nouveau livre d’Adam Christopher, Star Wars : L’Ombre des Sith.

