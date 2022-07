Les coulisses de Thor 4, trailer du dernier épisode de The Boys et un procès pour The Office : c’est le récap

Ce matin dans le récap des meilleures actualités d’hier : un procès autour de la série The Office US, les coulisses (hilarantes) du tournage de Thor 4 et enfin, la bande-annonce du dernier épisode de The Boys.

Aujourd’hui dans le récapitulatif des actualités quotidiennes. Après une bande-annonce façon Jean-Claude Van Damme, Chris Hemsworth et Taika Waititi ont organisé une petite visite surprise des coulisses de New Asgard dans une nouvelle vidéo. Le compte Twitter officiel de The Boys vient tout juste de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour l’épisode final et enfin, The Office, la série, est au cœur d’un procès.

Le plateau de tournage de Thor 4 en vidéo

Chris Hemsworth et Taika Waititi emmènent les fans en tournée à travers New Asgard dans une nouvelle vidéo des coulisses, avant la sortie de Thor: Love and Thunder, le 13 juillet.

Lire : Thor 4 : Chris Hemsworth vous fait visiter le plateau de tournage dans cette vidéo hilarante

Une bande-annonce pour The Boys saison 3 épisode 8

Amazon vient de dévoiler une toute nouvelle bande-annonce pour le dernier épisode de la saison 3 de The Boys.

Lire : The Boys : la bande-annonce de l’épisode final de la saison 3 est là

Un procès autour de The Office dix ans après la fin de la série

Aussi triste que cela puisse paraître, la série The Office (US) se retrouve dans la tourmente, près de dix ans après la sortie du dernier épisode. Le groupe NBCUniversal vient d’intenter une action en justice contre le Jay Kennette Media Group pour avoir « frauduleusement enregistré » la marque Dunder Mifflin.

Lire : The Office : la série au cœur d’un procès dix ans après la sortie du dernier épisode