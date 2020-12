Les Derniers Jedi : Un auteur de Star Wars critique à son tour le film

Depuis que Disney a mis la main sur Star Wars, les projets ne cessent de s’enchaîner. L’entreprise américaine a dévoilé sa récente feuille de route avec de nouvelles productions. On pense notamment à Rogue Squadron, réalisé par Patty Jenkins (Wonder Woman 1984), ou encore la série Obi-Wan Kenobi. The Mandalorian va également poursuivre sa route et l’interprète du Mando souhaite voir son personnage dans d’autres œuvres. N’oublions pas la dernière trilogie, et une seconde retardée pour cause de pandémie, qui a énormément divisé les fans. Le point culminant du débat ? Les Derniers Jedi, épisode 8 réalisé par Rian Johnson. Et alors que George Lucas et Jon Favrean (The Mandalorian) n’apprécieraient pas ce long-métrage, un célèbre auteur de Star Wars est du même avis.

Alan Dean Foster n’aime pas Les Derniers Jedi. L’homme n’est autre qu’un écrivain américain à l’origine de plusieurs novélisations de Star Wars. A savoir la retranscription, sous forme de romans, d’œuvres d’un autre média. Ici, le cinéma, avec la novélisation de La Guerre des étoiles et Le Réveil de la Force à son actif.

Eh bien, l’épisode 8 est sorti, et c’était fini. Je suis allé le voir. J’ai trouvé que c’était un mauvais film (…) et il n’est pas nécessaire d’expliquer pourquoi, car tous les fans l’ont déjà fait. J’ai pensé « comment peut-on inverser la vapeur ? Comment réparer autant que possible ce qu’a fait l’épisode 8 dans l’épisode 9 ? ». Et j’ai écrit un traitement partiel, en essayant de souligner toutes les choses ratées du film.

– Alan Dean Foster