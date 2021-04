Les EarPods Apple avec connecteur Lightning sont à 14 € chez Amazon

En ce moment, les produits d’Apple bénéficient de nombreuses promotions. En plus des AirPods Pro à 207 €, ce sont les EarPods qui sont actuellement en promotion chez Amazon. Durant cette offre limitée ils passent donc à 14 € au lieu de 19 €.

EarPods Apple : économie de 5 € chez Amazon

Ce sont donc de bonnes affaires à ne pas rater chez Amazon concernant les écouteurs de la célèbre marque à la pomme. Cette fois ce sont les EarPods qui sont à seulement 14 € au lieu de 19 €, un bon plan qui pourrait vous intéresser, surtout que désormais les EarPods d’Apple ne sont plus livrés avec l’iPhone 12.

Les EarPods sont des écouteurs conçus pour optimiser la puissance tout en réduisant les déperditions sonores. Les écouteurs avec télécommande et micro vont vous permettre d’effectuer vos réglages d’un simple geste : contrôler la lecture audio et vidéo, passer ou mettre fin à vos appels d’une simple pression. Ils sont compatibles avec tous les appareils équipés d’un connecteur Lightning et prenant en charge iOS 10, y compris l’iPod Touch, iPad et iPhone.

Pour bénéficier de cette offre sur ces écouteurs filaires d’Apple, il ne faudra pas perdre de temps car elle risque de prendre fin d’ici quelques jours. Toutefois si vous recherchez des écouteurs bluetooth, pensez à consulter notre comparatif des meilleurs true wireless.