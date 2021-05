Les écouteurs Aukey sans fil Aukey Key Series EP-T10 sont au petit prix de 26,90 €

C’est une excellente offre proposée par Amazon aujourd’hui concernant les écouteurs Aukey Key Series EP-T10. Le prix passe du 59,99 € à 26,90 € soit une réduction à ne pas rater de 55%.

Les écouteurs sans fil Aukey Key Series EP-T10 sont à prix cassé

Grâce à la chute de prix spectaculaire, ces écouteurs deviennent très attractifs et ont désormais un rapport qualité/prix très intéressant.

Si la qualité sonore n’est pas au niveau des meilleurs écouteurs true wireless, le prix n’est pas le même non plus et vu le tarif proposé actuellement chez Amazon, vous ferez sans nul doute une bonne affaire. Ils ont tout de même de nombreux atouts comme une ergonomie plus que satisfaisante ; confortables ils tiennent parfaitement à l’oreille. Équipés du Bluetooth, la surface des deux oreillettes est tactile et peut-être tapée ou pressée pour changer de volume, changer de volume ou encore accéder à votre assistant vocal Google Assistant et Siri.

Côté autonomie, elle est tout à fait satisfaisante puisque les écouteurs peuvent tenir jusqu’à 7 heures d’écoute et jusqu’à 24 heures dans le boitier de charge. Compatibles avec la charge sans fil, vous pourrez les placer sans soucis sur votre chargeur induction, un bon point supplémentaire qui devrait finir de vous convenir.