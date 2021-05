Les écouteurs Beats Powerbeats Pro à prix cassé chez Darty

Pendant quelques jours à peine chez Darty, les écouteurs Beats Powerbeats Pro sont à 199,99€ au lieu de 249,99€. Une aubaine pour ces écouteurs considérés comme les seules véritables alternatives aux Airpods lors de leur sortie en 2019.

Sortis officiellement le 10 mai 2019, les Powerbeats Pro ont fait sensation en à peine quelques jours. Ce furent les premiers écouteurs Bluetooth sans fil qui pouvaient réellement faire concurrence aux Airpods d’Apple, que ce soit en termes de prix qu’en termes de qualité.

Adaptés à la pratique sportive, les Powerbeats Pro épousent parfaitement la forme de vos oreilles grâce à leurs contours réglables et sécurisés personnalisables. Ils peuvent ainsi rester en place, et ce, quel que soit votre rythme. Ils résistent de plus à la transpiration et à l’eau et vous offrent un son puissant et équilibré.

Chaque écouteur est équipé de commandes pour le volume et les pistes. Vous n’avez donc besoin d’aucun appareil supplémentaire pour contrôler votre musique comme vous le souhaitez.

Dotés d’une batterie performante, les Powerbeats Pro proposent jusqu’à 9 heures d’écoute en une seule charge et plus de 24 heures d’écoutes grâce au boîtier de charge livré avec. La technologie Fast Fuel permet, de plus, jusqu’à 1 heure 30 minutes d’écoute après seulement 5 minutes de chargement. Enfin, pour encore plus de confort, ils sont compatibles avec l’assistant vocal d’Apple, Siri.

