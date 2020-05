Les écouteurs Bluetooth anti-bruit Sony WF-1000XM3 à seulement 225 €

Les écouteurs intra-auriculaires Sony WF-1000XM3 fonctionnent entièrement sans fil et intègrent une technologie très efficace d’annulation des bruits ambiants. Ils sont disponibles en noir ou en doré, à la Fnac, pour seulement 224,99 € (au lieu de 249,99 € en temps normal). De plus, jusqu’au 30 juin, Sony vous les rembourse si vous n’êtes pas satisfaits par leurs performances.

Les écouteurs Sony WF-1000XM3 communiquent entre eux et avec un smartphone ou un ordinateur en Bluetooth. Ces intras séduisants bénéficient d’une bonne conception, qui leur permet de bien tenir en place dans les oreilles, sans occasionner de gêne. Ils ont d’ailleurs fournis avec différents embouts, afin que chacun puisse bénéficier du meilleur confort possible.

La qualité audio délivrée par les WF-1000XM3 est excellente. Et grâce à une technologie anti-bruit non moins performante, on peut profiter pleinement de sa musique dans des environnements bruyants.

Ils offrent une autonomie maximale de 6 heures. Et il est possible de les recharger trois fois, en les plaçant tout simplement dans le petit boîtier de rangement (soit un total de 24 heures). La recharge est rapide, puisqu’elle permet de retrouver environ 1h30min d’autonomie en 10 minutes seulement. Celle-ci s’effectue via un connecteur USB de type C (sur le boîtier).

Chaque écouteur dispose d’une zone tactile, qu’il suffit d’effleurer pour déclencher une action (définie dans l’application Sony). Réglage du volume, pilotage des fichiers audio ou contrôle du niveau de réduction des bruits sont autant de fonctions ainsi accessibles.

Cet article vous est proposé par Darty.