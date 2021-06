Les écouteurs Bluetooth LG Tone Free FN4 avec -20% de réduction chez Darty

Les écouteurs intra-auriculaires Bluetooth 5.0 LG Tone Free FN4 noir sont à -20% chez Darty. Ils se retrouvent ainsi à seulement 79,99€ au lieu de 99,99€.

En les commandant dès maintenant chez Darty, vous profitez également de 4 mois d’abonnement à la plateforme de streaming musical Deezer Premium, ainsi que des frais de livraison offerts et de 2 ans de garantie.

LG Tone Free FN4 : des écouteurs intra-auriculaires autonettoyants

Sortis en 2020, les écouteurs LG Tone Free FN4 présentent une fiche technique très intéressante. On y retrouve notamment une batterie puissante avec une autonomie de 1080 minutes, soit 18 heures, ainsi qu’un mode charge rapide. Avec 4 micros intégrés, ils proposent un son haut de gamme développé par la marque spécialiste en audio Hi-Res Meridian.

Les écouteurs sans fil LG Tone Free NF4 offrent également des appels clairs et la réduction du bruit ambiant et de l’écho. Adaptés à la pratique sportive, ils sont certifiés IPX4 et ainsi protégés contre les projections d’eau comme la transpiration ou la pluie.

Enfin, dernier détail, et pas des moindres, les écouteurs LG Tone Free NF4 sont livrés avec un boîtier auto-nettoyant qui vous permet de les désinfecter après chaque utilisation. Grâce à la technologie UVNano LED, le boîtier est capable d’éliminer 99,9€ des bactéries présentes sur les écouteurs, et ce, tout en rechargeant ces derniers.

Pour ceux avec un peu plus de budget, Darty propose également les LG Tone Free FN6 blanc à 129,99€ au lieu de 149,99€. Ils sont également livrés gratuitement avec un boîtier auto-nettoyant, une garantie de 2 ans et 4 mois d’abonnement offerts pour la plateforme Deezer Premium.

Pour profiter de l’une de ces offres exceptionnelles, rendez-vous dès maintenant sur le site de Darty.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.