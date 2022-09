Les écouteurs Devialet Gemini bénéficient d’une belle remise immédiate de 50 €

Les écouteurs sans fil sont de plus en plus présents dans notre vie quotidienne. Le côté compact et pratique plait à tout le monde mais c’est souvent le budget qui bloque. Dès aujourd’hui, profitez de ce bon plan sur le site de la Fnac pour acheter les écouteurs Devialet Gemini à 179,99 € au lieu de 229,99 €.

C’est donc grâce à la Fnac que vous allez pouvoir bénéficier d’une remise immédiate de 50 € à valoir sur les écouteurs Devialet Gemini. En effet, ils passent à 179,99 € au lieu de 229,99 €, mais attention l’offre sera valable uniquement dans la limite des stocks disponibles.

Avant de passer votre commande, vous souhaitez certainement connaitre les détails sur les caractéristiques techniques. Les écouteurs Devialet Gemini possèdent une réduction active du bruit qui vous permettra d’être plongé dans votre environnement tout en profitant d’un son de qualité très correcte. Sachez qu’ils sont aussi équipés de l’option « Transparence », elle vous permettra de masquer les bruits extérieurs tout en laissant passer les bruits importants que vous devez continuer à entendre.

