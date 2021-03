Les écouteurs Huawei Freebuds 4i sont à 69 € chez Cdiscount

Alors qu’ils viennent tout juste d’arriver sur le marché, le prix des écouteurs sans fil Huawei Freebuds 4i est déjà en chute libre. En effet grâce à un code promo permettant d’obtenir une réduction de 10 € et à une offre de remboursement de 20 €, c’est donc une économie de 30 € que vous allez pouvoir faire chez Cdiscount.

Les écouteurs Huawei Freebuds 4i chute à 69 €

Les Huawei Freebuds 4i ont désormais un design qui se rapproche de plus en plus des célèbres AirPods Pro. La petite différence seulement visible pour les plus connaisseurs est la tige plus carrée qu’arrondie chez Huawei. Concernant le son, les oreillettes sont équipées d’un haut-parleur de 10 mm de diamètre pouvant retranscrire des fréquences allant jusqu’à 20 000 Hz.

Avec les 4 tailles d’embouts disponibles, vous aurez forcément la taille qui s’adapte le mieux à votre morphologie et avec l’option réduction de bruit active et les deux microphones intégrés pour diminuer les sons extérieurs vous pourrez écouter tranquillement vos morceaux favoris.

Le point fort des Huawei Freebuds 4i par rapport aux AirPods Pro est sans nul doute leur autonomie. Ils assurent 10 heures d’autonomie et 7,5 heures avec la réduction de bruit activée. Le boîtier rechargeable leur permettra d’atteindre les 20 heures de musique.

Pour bénéficier de la remise il faudra copier/coller le code promo 10EUROS et n’oubliez pas de remplir le bulletin de participation disponible ici jusqu’au 25 avril pour bénéficier de l’ODR.

