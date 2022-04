Les écouteurs Jabra Elite 75T sont à moins de 90 €

Chez Boulanger, les écouteurs Jabra Elite 75T coloris noir sont actuellement en promotion et bénéficient d’une belle remise de 40 %. Le prix passe donc de 149,99 € à 89,99 €. Autant dire qu’à ce tarif, il faudra vite en profiter.

Les écouteurs Jabra Elite 75T bénéficient d’une réduction de 40 %

Si vous êtes actuellement à la recherche d’écouteurs sans fil mais que votre budget est limité, c’est le moment de profiter de cette belle affaire chez Boulanger. En effet, affichés au prix de départ à 149,99 € au lieu 89,99 €, c’est donc une belle économie immédiate à ne pas rater de 60 €.

Concernant les écouteurs Jabra Elite 75T, sachez qu’ils disposent de plusieurs avantages. Ils sont confortables et vous assureront un confort et un maintien efficace qui vous permettra de les conserver plusieurs heures sur vos oreilles. Ils sont également équipés de la réduction de bruit active, une option qui vous permettra d’être isolé lorsque vous menez vos conservations. Les plus gourmands pourront bien évidemment recharger directement les écouteurs dans le boitier de recharge inclus.

Toutefois, pour les indécis, prenez le temps de consulter notre guide des meilleurs true wireless soit une bonne solution pour ne pas vous tromper dans votre achat.