Les écouteurs JBL Tune 225TWS bénéficient d’une vente flash

La Fnac vous propose de bénéficier d’une vente flash concernant les écouteurs JBL Tune 225TWS. En effet, actuellement ils sont proposés à 79,99 € au lieu de 99,99 € soit une belle réduction de 20 %.

La rentrée approche et vous allez peut-être devoir racheter des écouteurs pour vos futurs trajets en transports en commun pour vous rendre à votre travail. Si c’est le cas ou que vous avez tout simplement besoin d’écouteurs sans fil, voici une vente flash qui devrait vous plaire. En effet, à la Fnac, les écouteurs JBL Tune 225TWS bénéficie d’une promotion de 20 % et passent ainsi à seulement 79,99 €.

Pour ce tarif, les écouteurs sont ergonomiques et confortables, ainsi vous pourrez les porter plusieurs heures sans les sentir. A savoir également qu’ils sont compatibles avec l’assistant vocal intelligent et qu’ils possèdent des commandes accessibles qui sont simples d’utilisation. Côté autonomie, vous pouvez écouter votre musique sans interruption pendant 3 heures et en bénéficier durant 16 heures grâce à l’étui de recharge inclus.

