Les écouteurs LG Tone Free FN6 sont à moins de 100 € à la Fnac

Grâce à une remise de 30 %, la Fnac propose les écouteurs LG Tone Free FN6 à moins de 100 €, soit à 99,99 € au lieu de 149,99 €. Vous aurez en plus le choix entre les coloris : blanc ou noir.

Les écouteurs LG Tone Free FN6 sont à prix cassé

Les écouteurs sans fil LG Tone Free FN6 sont récents puisqu’ils sont sortis en janvier 2021. Affiché au prix de départ de 149,99 € ils bénéficient d’une belle remise de 33 % soit un prix final de 99,99 €.

Ils possèdent plusieurs atouts qui devraient parfaitement convenir à la plupart de vos attentes. Tout d’abord une très bonne autonomie de 18 heures grâce à une batterie performante de 55 mAh, et avec l’option Fast Charging ils peuvent fournir une heure de fonctionnement grâce à une charge rapide de 5 minutes.

Adaptés aux séances sportives, ils résistent aux éclaboussures, à la sueur et à la pluie et ils sont certifiés IPX4. Ils proposent la connexion Bluetooth 5.0 et ils sont compatibles avec les codecs SBC et AAA.

Grâce à ses 4 micros intégrés et à la réduction de bruit ambiant et de l’écho, les écouteurs offrent des appels clairs et un son haut de gamme. Le boitier charge bien évidemment les écouteurs mais il les stérilise également en retirant 99,9 % des bactéries.

Avant d’effectuer votre commande, vous pouvez consulter notre comparatif des meilleurs true wireless.