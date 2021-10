Les écouteurs Realme Buds Air 2 sont à moins de 30 €

Pour ceux qui voudraient essayer les écouteurs sans fil sans se ruiner voici le bon plan idéal pour vous. En effet, chez Cdiscount les true wireless Realme Buds Air 2 sont actuellement au petit prix de 29,99 € au lieu de 49,99 € soit une économie de 40 %.

Realme Buds Air 2 les écouteurs sont à prix réduit

A moins de 30 € c’est un tarif très abordable qui est proposé sur les Buds Air 2 de la marque Realme. Ses écouteurs à prix mini vont peut-être vous dépanner ou tout simplement vous permettre de découvrir les true wireless et peut-être d’investir dans un modèle plus performant par la suite. Pour cela, il sera toutefois judicieux de consulter notre comparatif des meilleurs true wireless, il vous permettra d’en savoir plus sur les caractéristiques techniques des différents modèles et de trouver votre bonheur.

Ses écouteurs ont un design qui rappelle sans contexte les produits d’Apple, car ils possèdent une tige intra-auriculaire avec un embout en silicone, ce qui permettra d’installer correctement les écouteurs dans vos oreilles. Pour contrôler le volume ou le passage des morceaux, il vous suffira de faire glisser votre doigt sur la surface tactile de l’écouteur. Même si le prix est mini, ils possèdent la réduction de bruit même si elle ne peut égaler la performance et la qualité des modèles plus onéreux. Bonne nouvelle supplémentaire, les Buds Air 2 sont certifiés IPX5, ils sont donc résistants à la transpiration, à la pluie et aux éclaboussures.