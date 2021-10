Les écouteurs Samsung Galaxy Buds passent à moins de 130 €

Si vous êtes à la recherche d’écouteurs true wireless, c’est le moment de profiter de cette offre proposée par l’enseigne Darty. En effet, actuellement les écouteurs Samsung Galaxy Buds passe à 129,99 € au lieu de 169,99 € soit une économie non négligeable de 40 €.

Les Samsung Galaxy Buds sont à 129,99 € chez Darty

Si ce bon plan vous intéresse, nous vous conseillons de ne pas trainer, car les prix sont susceptibles de vite grimper. Deux bonnes nouvelles s’ajoutent à cette belle remise, tout d’abord la livraison qui vous sera offerte puis un abonnement de 4 mois offert sur l’application Deezer Premium.

Les Galaxy Buds de Samsung sont conçus pour s’adapter parfaitement à vos oreilles, légers et performants ils offrent un maximum ergonomie en se glissant parfaitement dans le conduit auditif. A savoir pour les sportifs que les écouteurs sont résistants à la transpiration et aux éclaboussures. Ils sont également équipés de l’option réduction de bruit qui vous permettra de vous isoler, quel que soit votre environnement. Concernant l’autonomie, vous pourrez tenir environ 6 heures en continu et grâce à son étui de recharge vous pourrez prolonger votre expérience jusqu’à 17 heures d’écoute. Afin de préserver votre batterie, les écouteurs s’arrêtent de fonctionner dès qu’ils sont retirés des oreilles.

Toutefois, si avant de valider vous souhaitez découvrir d’autres produits, pensez à consulter notre comparatif des meilleurs true wireless.