Les écrans Samsung OLED 90Hz seront utilisés par Asus et Lenovo

Samsung l’avait annoncé, Samsung l’a fait. L’entreprise coréenne a lancé la production en masse de nouveaux écrans OLED 90Hz destinés au marché du PC portable. Les dalles seront montées sur certains PC portables Asus et Lenovo. Les écrans OLED Samsung arriveront donc comme prévu sur le marché du PC Portable.

Les nouveaux écrans pour PC Portables de Samsung Display. Crédit : Samsung

Avec l’explosion du télétravail, le marché des PC portables fait face à une forte demande. De nombreux professionnels travaillent de plus en plus de chez eux. Samsung en a donc profité pour proposer de nouvelles dalles pour PC portables, qui seront selon eux plus polyvalentes.

Les nouvelles dalles Samsung OLED 90Hz équiperont certains PC Portables ASUS et Lenovo

La division Display de Samsung croit en la polyvalence de ces nouveaux écrans. « La dalle OLED 90Hz offre plus d’options aux consommateurs qui souhaitent profiter d’un contenu hautes performances sur leurs ordinateurs portables. Avec nos écrans OLED innovants, nous sommes encore plus pionniers et leader sur le marché des technologies d’affichage qui offrent une qualité d’image supérieure ». a déclaré la firme dans un communiqué.

La technologie OLED est de plus en plus utilisée dans le monde du PC portable. Particulièrement sur le segment haut de gamme qui vise à proposer une certaine polyvalence. « Les panneaux OLED peuvent mieux répondre aux divers besoins des consommateurs en matière d’ordinateurs portables utilisés pour le télétravail, l’éducation en ligne, le streaming et les jeux vidéo » a déclaré Y.C Chen, Vice General Manager chez Asus. Cette technologie devrait d’ailleurs arriver de plus en plus sur les segments entrée et milieu de gamme.

D’après Samsung, ces nouvelles dalles OLED 90Hz devraient équiper un Asus Zenbook de 14 pouces, qui pourrait être le Zenbook 14X, et un Vivobook de 14 pouces également. A noter également qu’Asus va bientôt mettre sur le marché son nouveau ProArt Studiobook 16 OLED. Ce dernier fera partie des premiers PC portables 16 pouces à être équipés d’un écran 4K HDR.

D’autre part, Lenovo a annoncé de nouveaux PC portables équipés d’écrans OLED, eux aussi en provenance de Samsung. L’IdeaPad Slim 7 Carbon arrivera en octobre, et Lenovo affirme qu’il sera le PC portable 14 pouces le plus fin et le plus léger du marché.

Samsung avait annoncé en janvier dernier son projet de débuter une production massive d’écrans OLED destinés au marché du PC portable. En revanche, aucun partenaire leader du marché n’avait été cité à l’époque.

