Les Éternels : les scénaristes dévoilent leurs idées de films dérivés

Et si Les Éternels n’avaient pas dit leur dernier mot ? En dépit de critiques assassines, le film se porte bien au box-office mondial. De quoi envisager le futur de la nouvelle franchise Marvel pour ses auteurs. En effet, ces derniers semblent prêts à ouvrir la voie pour de nombreux films et spin-off. Si l’ordre logique des choses voudraient qu’il y’ait déjà une suite à ce premier opus, les scénaristes ont déjà bien d’autres idées. Et ce ne sont clairement pas les critiques négatives de la presse et du public qui pourront les arrêter. D’ailleurs, il semble désormais acquis que Les Éternels joueront un rôle essentiel dans la prochaine phase du MCU.

Les Éternels comptent bien s’imposer dans le MCU ! – Crédit : Marvel Studios

Ryan et Kaz Firpo, les scénaristes, viennent de se confier sur le sujet auprès du média THR. Si on en croit leurs déclarations, Les Éternels pourraient rapidement revenir sur le devant de la scène.

Les Éternels : la suite de la franchise se précise

« Nous avons même dit, en plaisantant, que Les Éternels devraient avoir leur propre programme sur Disney+. On a plein d’idées : un épisode sur Kingo dans les années 80, dans lequel il doit jongler avec sa vie de vedette de cinéma. Nous aimerions beaucoup faire cette série. En réalité, il y a beaucoup d’opportunités. Si le public nous en laisse la possibilité, il va aussi y avoir une histoire à raconter avec Dane Whitman. On pourrait créer un récit sur l’affrontement entre les Éternels et Arishem. C’est une vraie métaphore de la création. Il y’a tant à faire dans cet univers » expliquent ainsi les deux auteurs.

Est-ce que Marvel donnera pour autant le feu vert à de tels projets ? Rien n’est moins sûr. En effet, le studio vient de retarder plusieurs de ses productions, pandémie oblige. Mais la phase 5 laisse encore une place de choix aux Éternels, les projets commençant seulement à se mettre en place. Outre l’arrivée des Young Avengers, nos supers-héros « célestes » pourraient jouer un rôle important dans le futur du MCU.

Tout cela semble augurer de belles choses pour la suite. Mais, le public ne sera pas tendre ! Après un « échec critique » pour leur première apparition, Les Éternels devront soigner leur retour pour ne pas se mettre les fans à dos !

Source : Screenrant