Les excellents Jabra Elite Sport sont à 69,99 € jusqu’à demain !

C’est une offre exceptionnelle qui est proposée sur le site Veepee. En effet, les écouteurs True Wireless Jabra Elite Sport bénéficient d’une remise de presque 70 %, ce qui fait donc un prix final de 69,99 €.

Jabra Elite Sport : 70 % de réduction chez Veepee

C’est une très belle remise que propose le site spécialisé dans les ventes privées Veepee. Le prix des Jabra Elite Sport chute considérablement et sont donc affichés à 69,99 € au lieu de 229,99 €.

Les Jabra Elite Sport ont de nombreux points positifs dont une facilité d’utilisation, des médiums et des aigus détaillés, une belle présence sonore ainsi qu’un suivi sportif très intéressant dont le capteur cardiaque intégré. Il y a également quelques axes d’amélioration à prendre en compte comme un design imposant et un confort par forcément optimal notamment sur un long entraînement. Côté son, les graves sont un peu trop prononcés et autre point qui laisse à désirer, l’autonomie, il sera difficile d’aller au delà de 3 heures, mais bon pour une séance sportive on peut penser que c’est tout de même suffisant.

Malgré ces points qui ne sont pas à sa faveur, ce produit est performant surtout par rapport au prix affiché chez Veepee. Toutefois, si ce modèle ne vous emballe pas, vous pouvez consulter notre comparatif des écouteurs True Wireless afin de trouver votre bonheur.