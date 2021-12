Les films de Noël à ne pas louper, la découverte d’un fossile géant, il fait exploser sa Tesla Model S, c’est le récap’

Nous avons sélectionné pour vous les 10 films de Noël à ne pas louper en cette fin d’année 2021, la première créature géante terrestre dans les montagnes d’Augusta au Nevada, le propriétaire d’un Model S en panne fait exploser son véhicule électrique, c’est le récap’ du jour.

Les films à (re)découvrir pendant les fêtes de fin d’année

À l’occasion des fêtes, les services de streaming tels que Netflix, Prime Video, Disney+ et Apple TV+ proposent de nombreux films de Noël. Nous avons sélectionné pour vous les dix meilleurs programmes à ne pas louper pour terminer l’année 2021 en beauté. Plongez-vous dans l’esprit de Noël avec Maman, j’ai raté l’avion, Le Grinch, L’Étrange Noël de monsieur Jack ou encore Love Actually. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir notre sélection complète.

Crédit : Universal Pictures

Le premier spécimen connu d’ichthyosaure géant découvert

C’est dans les montagnes d’Augusta au Nevad qu’un fossile géant a été découvert, incluant un crâne de 2 mètres, ainsi qu’une partie de la colonne vertébrale, de l’épaule et du bras. Il s’agit du premier spécimen connu d’ichthyosaure géant. Le Dr Sander, auteur principal de l’étude explique que « Les ichthyosaures dérivent d’un groupe encore inconnu de reptiles terrestres et respiraient eux-mêmes de l’air » et partagent de nombreuses similitudes avec les baleines. Ces ressemblances permettent de mieux comprendre les raisons écologiques poussant à ce type d’évolution.

Fossile d’ichthyosaur Cymbospondylus youngorum – Crédits : Natural History Museum of Los Angeles County

Fâché par des frais de réparation démesurés, il explose sa Model S

Propriétaire d’une Model S depuis un mois et demi seulement, Thomas Katainen se rend dans un garage Tesla lorsque son véhicule tombe en panne. Il apprend alors que la batterie doit être changée et que la facture de réparation s’élève à 20 000 euros. Le finlandais, fâché par la nouvelle, contacte alors les Youtubers locaux Pommejätkät (les mecs bombeurs). La vidéo dans notre actu vous fera découvrir comment la Tesla, avec un mannequin à l’effigie d’Elon Musk au volant et remplie de nombreux bâtons de dynamite a tout simplement explosé, sous le regard satisfait du propriétaire.

