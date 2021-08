Les Google Pixel 6 et 6 Pro devraient être dévoilés un jour avant l’iPhone 13

Google pourrait dévoiler ses Pixel 6 et 6 Pro plus tôt que prévu. Ils pourraient être dévoilés le 13 septembre prochain, soit la veille de l’évènement d’Apple qui présentera les nouveaux iPhones, et quelques jours après la présentation du Samsung S21 FE.

Google pourrait bien dévoiler ses Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro plus tôt que prévu. C’est en effet ce que révèle le site Notebookcheck. Et Bald Panda annonce même la date du 13 septembre. Les smartphones sont fabriqués en Chine pour éviter tout délai supplémentaire dans la production. Google avait annoncé qu’ils dévoileraient leurs nouveaux téléphones à l’automne, et que les Pixel 5 et 4a 5G des années précédentes seraient discontinués. Le Google Pixel 5 avait lui été annoncé le 30 septembre 2020. Les dates pourraient donc coïncider. Cela correspond aussi aux dates qui ont été avancées pour les sorties du Samsung Galaxy S21 FE et de l‘iPhone 13, qui devraient respectivement avoir lieu les 8 et 14 septembre prochain.

Le Google Pixel 6 avec son nouveau module photo – Crédits : Google

Google Pixel 6 et 6 Pro: un duo prometteur

Les Google Pixel 6 et 6 Pro devraient embarquer une nouvelle puce maison. Il pourrait s’agir d’une version Google de la puce Exynos 5nm de Samsung. Les modules photo, qui font une partie du succès de la gamme Google Pixel, devraient eux aussi bénéficier d’améliorations, tant au niveau du logiciel que des capteurs. Le Google Pixel 6 pourrait avoir un capteur principal de 50MP, ainsi qu’un objectif ultra grand angle de 12MP. Le Google Pixel 6 Pro quant à lui aurait en plus un téléobjectif de 48MP avec un zoom x5. Les nouveaux smartphones de Google devraient bénéficier de batteries plus performantes, ainsi que d’un capteur d’empreintes sous l’écran. Au niveau communication et réseau, ils pourraient supporter l’UWB (Ultra Wide Band), ce qui suggère une 5G de très bonne qualité.

Le Google Pixel 6 devrait être décliné en noir, vert menthe et orange corail. Le Google Pixel 6 Pro sera lui disponible en noir, or et argent. Il reste à voir à quel prix seront proposés ces nouveaux téléphones, aux caractéristiques prometteuses. Le suspens pourrait prendre fin le 13 septembre prochain.

Source: PhoneArena.com