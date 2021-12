Les grands gagnants du Game Awards 2021, pas de saison 2 pour Cowboy Bebop, 14 jeux offerts dans l’Epic Games Store, c’est le récap’

On fait le point sur les gagnants de l’évènement mondial The Game Awards 2021, Cowboy Bebop 2 n’aura finalement pas droit à une deuxième saison sur Netflix, devinez 24 heures à l’avance le jeu offert le lendemain sur l’Epic Games Store, c’est le récap’ du jour.

Les meilleurs jeux 2021 du Game Awards

The Game Awards est un évènement mondial annuel qui récompense les jeux favoris et les plus importants de l’année. Cette année, Halo Infinite remporte le trophée du « Choix du joueur » seulement 24 heures après son lancement. De nombreuses catégories ont été récompensées telles que la meilleure direction de jeu, le meilleur espoir du jeu indépendant, la meilleure direction artistique ou encore le meilleur jeu multijoueur. N’hésitez pas à consulter notre actu dédiée pour découvrir la liste complète des gagnants des Games Awards 2021.

Lire > The Game Awards 2021 : liste complète des gagnants

Netflix renonce à la saison 2 de Cowboy Bebop

Lancé le 19 novembre, Cowboy Bebop n’a décidément pas rencontré le succès espéré et les spectateurs ne sont pas au rendez-vous, la plupart étant déçus par le rythme de la série et ses décors un peu cheap. Face aux nombreuses critiques négatives et malgré un excellent casting, Netflix a annoncé déjà renoncer à produire une deuxième saison de l’adaptation du manga.

Lire > Netflix annule la saison 2 de Cowboy Bebop face à l’échec de la série

John Cho dans le rôle de Spike Spiegel, dans la série Cowboy Bebop maintenant annulée – Crédits : Netflix

Epic Games Store : découvrez en avance les jeux mystères offerts

À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Epic Games Store offre aux joueurs PC un jeu par jour du 16 au 30 décembre. Mais Epic garde secret son calendrier de l’Avent décalé et ne révèle qu’une image de paquet cadeau, sur laquelle on distingue des logos de Noël… entres autres ! En effet, c’est un utilisateur de Dealabs qui a découvert que parmi ces logos pourrait se cacher également un indice sur le jeu à venir le jour d’après. Sur la première affichette, on distingue un chariot élévateur, détail qui pourrait donc représenter Shenmue III. Reste donc à scruter l’image du jeu mystère pour connaître en avance le jeu offert par la boutique en ligne.

Lire > Epic Games Store : notre solution pour connaître les 14 jeux mystères offerts