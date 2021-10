Les Grands Jours : Offrez-vous une Smart TV QLED 4K Samsung pour 199€ seulement grâce à Bouygues Telecom

A l’occasion de son opération Les Grands Jours, Bouygues Telecom propose la Smart TV QLED Samsung 43 pouces (108cm) à 199€ seulement, au lieu de 799€. (soit 600€ de remise !)

Mais ce n’est pas tout ! En effet, l’opérateur a décidé de faire plaisir à tout le monde en proposant différentes offres : les amateurs de grand format pourront donc également s’offrir la taille au-dessus puisque la version 55 pouces/138 cm est disponible pour 399€ (au lieu de 999€) et la version 65 pouces/163 cm à 599€ au lieu de 1299€.

Enfin, Bouygues Telecom vous permet d’opter pour un paiement sans frais en 3 fois.

Attention, cette opération se termine le dimanche 24 Octobre, dépêchez-vous !

Pour profiter de cette offre incroyable rien de plus simple, il suffit de souscrire avant le 24 octobre à l’offre triple Play Bbox Must ou Bbox Ultym de Bouygues Telecom.

La Bbox Must est proposé au tarif de 39,99€/mois avec un engagement de 2 ans. Un tarif qui comprend la location de la box.

L’offre Bbox Must vous permet bien sûr d’accéder à toutes les chaines de TV (plus de 180) mais aussi de disposer d’un accès Internet à très haut débit avec un 1 Gbit/s en téléchargement et 400 Mbit/s en envoi. Coté téléphonie, les appels sont illimités vers les fixes comme vers les mobiles en France et vers les fixes de plus de 110 pays.

Concernant la Bbox Ultym, elle est à 46,99€/mois. Le débit est boosté davantage, avec 2 Gbit/s en téléchargement, et jusqu’à 600 Mbit/s en envoi. Vous aurez également le droit à quelques avantages supplémentaires : le WIFI garanti dans toute la maison (jusqu’à 2 répéteurs WiFi inclus selon le résultat du diagnostic WiFi). Les appels sont illimités vers les fixes et mobiles en France / Europe / Suisse et vers les fixes de plus de 110 pays.

Mais ce n’est pas tout, vous disposez également d’un avantage « découverte » avec 3 mois offerts sur l’option de votre choix : Eurosport, Bouquet TV Bbox Jeunesse, Pleio.

En souscrivant à l’un de ces deux abonnements, vous bénéficierez de nombreux services comme la possibilité de mettre votre programme sur pause à tout moment mais aussi d’enregistrer jusqu’à 100h de programmes sans équipement supplémentaire.

La Smart TV Samsung QLED fonctionne sous Android ce qui vous permet d’accéder au Play store de Google et d’installer toutes les applications dont vous pouvez avoir besoin (Netflix, Amazon Prime Vidéo, Disney+…).

Et cerise sur le gâteau, Bouygues Telecom rembourse jusqu’à 100€ pour vos frais de résiliations auprès de votre ancien opérateur.

Profitez-en vite, il ne vous reste plus que quelques jours ! L’offre est valable jusqu’au 24 octobre chez Bouygues Telecom.

Cet article est une publication sponsorisée par Bouygues Telecom.