Les Hottes Days sur AliExpress : TV Xiaomi, OnePlus, trottinettes électriques… des promos à ne pas rater

Durant cette période, le site de eCommerce propose non seulement des prix imbattables sur des centaines de produits mais aussi si l’on effectue ses achats depuis l’appli de réductions supplémentaires grâce à l’opération Magic Saving qui permet pour 5 euros d’obtenir un bon d’achat de 10 euros.

Rappelons que le site fonctionne comme une place de marché, et regroupe de nombreux vendeurs tous certifiés par AliExpress. La plupart des produits viennent des entrepôts européens (France, Espagne ou Pologne) mais dans tous les cas le délai de livraison est clairement indiqué.

Le nouveau Xiaomi POCO M3 à prix cassé

A peine sorti, le tout nouveau smartphone de Xiaomi le POCO M3 bénéficie d’une promo exceptionnelle sur AliExpress.

Il affiche des caractéristiques impressionnantes par rapport à son prix : SoC Snapdragon 662 avec 4 Go de RAM, 64 ou 128 Go de stockage, un écran de 6,53 pouces FHD+ avec une encoche centrée pour le capteur photo avant de 8 mégapixels. Le bloc photo embarque pour sa part un triple capteur dont un module principal de 48 mégapixels. Sans oublier une batterie plus que confortable de 6000 mAh avec charge rapide 22,5W.

Xiaomi Poco M3 64 Go pour 129 euros avec le code promo BFPOCO10

Xiaomi Poco M3 128GB pour 149 euros avec le code promo BFPOCO10

Les autres promos à ne pas manquer

TV et son

Maison

Montres connectées

Montre connectée Huawei GT2 GPS à 113,18€ avec le code promo BFRAPIDE14

Montre connectée Amazfit Verge Lite pour 52,89€ avec le code promo FRAPIDE5

Trottinettes électriques

Xiaomi Pro2 363,97€ avec le code promo BFRAPIDE40 et un coupon de 10 euros offert par le vendeur

Xiaomi 1S à 240,41 avec le code promo BFRAPIDE28

Smartphones