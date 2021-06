Les Huawei FreeBuds Pro sont à moitié prix grâce à une vente flash Cdiscount

Chez Cdiscount, grâce à une vente flash et à un code promo cumulable, les écouteurs sans fil Huawei FreeBuds Pro sont à moitié prix. Affiché à la base à 199 € ils passent à 97 €, une économie à ne pas rater si vous êtes à la recherche de ce type de modèle.

Les Huawei FreeBuds Pro à moins 50 % chez Cdiscount

Cdiscount propose une vente flash valable encore 8 heures qui va permettre de faire chuter le prix des Huawei FreeBuds Pro. Jusque ce soir, ils passent donc de 199 € à 102 € et c’est grâce à un code promo cumulable que vous pourrez bénéficier d’une réduction supplémentaire de 5 €. Pour cela, il vous suffira de copier/coller le code de réduction PAYPALTV5.

Pour ceux qui voudraient acquérir des écouteurs sans fil, voici une bonne affaire à ne pas rater. Toutefois avant de valider la commande, vous souhaitez certainement connaître la fiche technique du produit en question. A savoir tout d’abord que les écouteurs sont équipés de l’option réduction de bruit, mais également le mode Perception, soit l’inverse de la réduction de bruit. Le mode Perception vous permettra d’entendre les bruits de votre environnement sans retirer les écouteurs de vos oreilles. La qualité sonore est elle aussi très prometteuse grâce aux haut-parleurs de 11 mm de diamètre qui sont secondés par le système de stabilisation audio mécanique qui offrira un son plus clair et plus précis.

Le boitier de recharge aux couleurs argentées apporte un design plutôt classe qui devrait vous séduire. Il permet une autonomie de 30 heures avec une recharge rapide sans fil fortement apprécié.

Toutefois si ce modèle ne semble pas correspondre à vos attentes ou à votre budget, vous pouvez prendre le temps de consulter notre comparatif des meilleurs true wireless.