Les Inquisiteurs ne sont pas des Sith, Indiana Jones 5 dans la tourmente, Liam Hemsworth en Geralt de Riv, c’est le récap’ !

Un Inquisiteur Sith n’a pas le même statut qu’un Seigneur Sith. Geralt de Riv campé par Liam Hemsworth apparaît dans un montage. Disney craint le pire pour Indiana Jones 5. Voici le récap’ !

Les différences entre les Inquisiteurs et les Seigneurs Sith

Les Inquisiteurs manient le côté obscur de la Force et sont armés de sabres laser rouges. Mais cela ne fait pas d’eux des Seigneurs Sith. Contrairement à ces derniers, ils ne sont pas dénommés « dark » et n’ont pas à se plier à la Règle des Deux. Sous les ordres de Palpatine et Vador, ils doivent chasser les Jedi et autres individus sensibles à la Force.

Trilla Suduri, Inquisitrice © Star Wars Universe

The Witcher : Liam Hemsworth habillé en Geralt de Riv

Henry Cavill ne rempilera pas pour une quatrième saison de The Witcher. Mais la série continuera tout de même, Liam Hemsworth se chargeant de prendre sa succession. Un montage plutôt convaincant montre de quoi il aura l’air.

Liam Hemsworth en Geralt © 83pixelstudios sur Instagram

Indiana Jones 5 va-t-il faire un flop ?

Il se murmure que les projections tests d’Indiana Jones 5 n’ont pas séduit. Disney aurait notamment tenté de diffuser plusieurs fins différentes mais aucune n’aurait été validée par les spectateurs. Alors que l’attente est immense, le studio craindrait le pire.

