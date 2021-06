Les iPhone 13 auront des batteries jusqu’à 18% plus grosses pour alimenter l’écran 120 Hz

Des certifications ont dévoilé que les nouveaux iPhone 13 profiteront de batteries avec une capacité jusqu’à 18 % plus importantes que sur la génération actuelle.

iPhone 12 – Crédit : Apple

D’après les certifications, les iPhone 13 mini offriront une batterie de 2 406 mAh, soit 8 % de plus que les 2 227 mAh des iPhone 12 mini. Ceux-ci avaient été régulièrement critiqués pour leur mauvaise autonomie. Ce modèle compact n’a pas connu le succès attendu, puisqu’Apple a revu sa production à la baisse.

Les iPhone 13 et 13 Pro disposeront comme cette année de la même batterie. Celle-ci passerait de 2 815 mAh sur les iPhone 12 et 12 Pro à 3 095 mAh sur la nouvelle génération, soit une augmentation de 9,9 %. La plus grosse augmentation concernera le modèle le plus grand de la série.

L’iPhone 13 Pro Max aura une batterie 18 % plus grosse que son prédécesseur

Apple compterait utiliser une batterie de 4 352 mAh sur l’iPhone 13 Pro Max, soit 18 % de plus que la génération précédente. L’iPhone 12 Pro Max actuel dispose d’une batterie de 3 687 mAh, et fait partie des smartphones haut de gamme les plus endurants.

La nouvelle batterie de l’iPhone 13 Pro Max pourrait significativement améliorer l’autonomie du grand modèle cette année, mais il faut également noter que celui-ci sera plus énergivore que l’année précédente. En effet, on sait que les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max seront tous deux équipés d’écrans OLED LTPO de Samsung, compatibles avec un rafraichissement d’écran de 120 Hz. Nous n’avons donc pas encore la certitude que l’autonomie va effectivement augmenter sur cette nouvelle génération.

Apple aurait peut-être profité de l’augmentation de l’épaisseur de ses iPhone 13 pour équiper les téléphones avec une batterie plus importante. En effet, on sait que celle-ci passe de 7,31 mm sur l’iPhone 12 mini à 7,57 mm sur le modèle de 2021. Sur l’iPhone 13 Pro Max, l’épaisseur passerait de 7,40 mm à 7,65 mm. On s’attend donc à ce que ces nouveaux iPhone soient plus lourds que la génération précédente. On sait également qu’Apple adopterait de nouvelles conceptions peu encombrantes, comme l’intégration du logement de la carte SIM à la carte mère.

