Les Jabra Elite 65T sont à moins de 70 € chez Darty

Si les Jabra Elite 65T vous intéressent, c’est le moment de profiter de cette belle remise chez Darty. En effet affichés à la base à presque 100 €, ils sont désormais à 69,99 € soit une belle réduction de 30 %.

Réduction de 30 % sur les Jabra Elite 65T

A la recherche d’écouteurs sans fil qui pourraient vous convenir, voici les Jabra Elite 65T qui sont actuellement en promo chez Darty. Au prix de départ de presque 100 €, vous pourrez les acquérir pour 69,99 €. Attention toutefois à ne pas perdre trop de temps car les prix ont tendance à vite bouger. A savoir que quelque soit votre choix de livraison, vous pourrez choisir une réception à votre domicile, en point relais ou encore retirer votre colis dans votre magasin sans frais supplémentaires.

Avec une qualité sonore très satisfaisante grâce aux 4 microphones et hauts-parleurs de 6 mm qui permettent de bloquer les bruits ambiants vous ne devriez pas être déçu par ce produit. Petit plus, grâce à l’option Jabra Sound +, il est possible de personnaliser son profil musical ainsi que la tonalité de votre voix perçue par votre interlocuteur.

Vous pourrez également rester en contact avec votre assistant intelligent Siri ou l’assistant vocal Google d’une simple commande vocale.

L’autonomie est de 5 heures et 15 heures grâce à l’étui de recharge qui accompagne les écouteurs. Avec la charge rapide, les Jabra Elite 65T se rechargeront de 1h30 en seulement 15 petites minutes.

Toutefois si vous souhaitez prendre le temps de réfléchir, pensez à consulter notre comparatif des meilleurs écouteurs sans fil.