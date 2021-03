Les Jabra Elite 85T sont en baisse de 30 € chez Amazon

Pour ceux qui sont actuellement à la recherche d’écouteurs true wireless c’est le moment de profiter de ce bon plan chez Amazon. En effet sur le site ils passent à 219 € au lieu de 250 € soit une économie de 30 €.

Écouteurs Jabra Elite à prix cassé chez Amazon

La réputation de Jabra n’est plus à faire dans l’univers des écouteurs true wireless et si vous avez envie de les découvrir tout en faisant des économies vous allez pouvoir effectuer votre commande dès à présent. En effet pour une durée limitée, les Jabra Elite 85T passent à 219 € chez Amazon.

En matière de design et de matériaux, les Jabra Elite 85T reprennent de nombreuses choses des Elite 75T et des Elite 65T mais avec de meilleures finitions. Concernant l’utilisation, la prise en main est simple et rapide grâce aux indications lumineuses, vocales et sonores intégrées.

Concernant l’audio, il faudra penser à passer par l’égalisateur pour obtenir une meilleure performance notamment sur les aigus qui manquent un peu de finesse et d’amplitude. L’autonomie est elle tout à fait correcte, comptez une utilisation de 5h30 avec réduction de bruit et 7h sans l’option.

Toutefois si vous souhaitez partir vers un produit aux performances plus soutenues, pensez à consulter notre comparatif des meilleurs true wireless.