Les JBL Tune 115TWS bénéficient d’une remise de 50 %

Voici un bon plan chez Cdiscount à ne pas rater si vous êtes à la recherche d’écouteurs. En effet, les JBL Tune 115TWS sont actuellement à 49,99 € au lieu de 99,99 € et ils passent à 44,99 € grâce à un code promo offert par le site.

Les écouteurs JBL Tune 115TWS sont à 44,99 €

Les soldes vont bientôt débuter, mais il est préférable de ne pas attendre pas profiter de cette bonne affaire. Si vous avez envie de découvrir des écouteurs sans fil sans vous ruiner c’est le moment de passer votre commande. Chez Cdiscount, les écouteurs JBL Tune sont à seulement 44,99 € au lieu de presque 100 €, soit une économie immédiate de 50 %. Attention pour obtenir la remise supplémentaire de 5€, il faudra copier/coller le code promo 5EUROS dans la case prévue à cet effet, et ce avant de valider votre panier.

Si vous ne connaissez pas encore les true wireless, vous risquez de ne plus les quitter. Confortable et pratique, vous pourrez directement effectuer vos nombreuses commandes comme régler le volume, changer de morceau ou encore éteindre les écouteurs. A noter qu’ils sont compatibles avec le système iOS et Android ainsi que les assistants intelligents.

Toutefois si vous pensez que ce modèle ne correspond pas à vos attentes, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs true wireless.