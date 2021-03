Les meilleurs jeux de combat pour Android et iOS (iPhone)

Catégorie historique des jeux sur mobile, les sports de combat occupent une place prépondérante dans le monde du jeu vidéo. Si certains titres historiques comme Street Fighter ont définitivement marqué le genre, il en existe beaucoup d’autres, dont certains beaucoup moins connus.

Nous avons effectué pour vous une petite sélection de jeux qui vont vous permettre de vous livrer à quelques bastons intéressantes et ça gratuitement !

Notre sélection de jeux de combat gratuits sur le Play Store et l’AppStore

Stormblades

EA Sports UFC

Shadow Fight 3

Injustice 2

Marvel : le Tournoi des Champions

Stormblades

Crédits : Fanny Gautier / Tomsguide.fr

Stormblades est un jeu de duel de combat à l’épée. Vous incarnez un combattant qui doit aller chercher des reliques et affronter des ennemis qui lui font face les uns après les autres. Votre héros passe ainsi d’un adversaire à un autre. Il doit alors les affronter à l’aide de son épée en contrant leurs mouvements à l’aide d’un glissement doigt, en évitant leurs attaques chargées à l’aide d’une double tape ou en menant l’assaut au bon moment en suivant les indications à l’écran. Entre chaque ennemi, il est possible de détruire quelques vasques pour obtenir des ressources qui permettront d’améliorer son arme entre deux niveaux.

Stormblades est un jeu au gameplay simple d’accès et très direct. S’il existe bien des mécanismes de ressource et de free-to-play, le jeu se suffit à lui-même. Les combats demandent à la fois des réflexes et une part d’agilité, pour changer la direction d’un coup par exemple. Enfin, l’amélioration de l’arme est une bonne idée pour éviter la répétition.

EA Sports UFC

Crédits : Fanny Gautier / Tomsguide.fr

Si votre plus grand rêve est de vous battre dans un octogone alors EA Sports UFC sera parfait pour vous. EA propose une version allégée et simplifiée de leur licence UFC pour pouvoir l’importer sur mobile. Choisissiez vos combattants dans les 4 catégories disponibles et entraînez-les sans relâche pour les amener au sommet et rafler tous les prix. La prise en main est simple et intuitive ce qui plaira à ceux qui ne sont pas familiers du genre, mais avec un gameplay un peu plus technique qui offre des dizaines de possibilités de jeu pour les joueurs plus aguerris.

Le photo réalisme de ce jeu et la qualité de la modélisation 3d rendent l’expérience encore plus intéressante. EA Sports UFC est un jeu très complet souvent mis à jour et maintenu pas les développeurs. Les combats sont agréables et vous prendrez plaisir à retourner dans l’octogone. On peut espérer pour la suite de nouveaux modes comme un mode multijoueur 1V1 par exemple ou un vrai mode carrière. Des améliorations de gameplay ou de contenu sont, certes, encore possibles, mais le jeu est déjà excellent en l’état actuel.

Shadow Fight 3

Crédits : Fanny Gautier / Tomsguide.fr

Shadow fight est une licence bien connue par tous les adeptes de jeux de combats sur mobile. Cela mêle RPG et combat le tout dans un univers nippon. Le troisième épisode de la série arrive avec une réelle nouveauté : les cartes. Désormais pour étoffer votre armure et vos armes, il vous faudra tomber sur les bonnes cartes. Un nombre incalculable d’armes et d’armures sont disponibles ; combinez-les avec les différents styles de combats et trouvez la technique qui vous convient. En plus, de nombreuses capacités et bonus sont disponibles en jeu ce qui ne fait qu’étoffer et rendre plus intéressant les combats qui font la réputation de Shadow Fight. Le jeu est magnifiquement réalisé et étonnamment réaliste, surtout pour un jeu mobile. Plusieurs modes sont disponibles comme un mode solo, avec un scénario ou un mode entrainement pour parfaire vos coups. Malgré toutes ces qualités, qui ont su le mettre sur le devant de la scène, le jeu est très difficile et certains boss pourraient vous prendre du temps. Ce problème relève plus d’un désir de voir les gens acheter des améliorations payantes qu’un réel manque d’équilibrage.

Shadow fight 3 n’en reste pas moins un excellent jeu, avec des combats jouissifs, une bonne marge de progression pour le joueur et des graphismes à couper le souffle pour un si petit écran.

Injustice 2

Crédits : Fanny Gautier / Tomsguide.fr

Warner Bros tape un grand coup et propose enfin sur mobile Injustice 2. Après avoir eu droit à une version console saluée par la critique, Injustice 2 s’invite sur mobile. Et la version mobile offre autant de contenu, totalement gratuitement. Incarnez vos héros et vilains DC Comics préférés et plongez-vous dans le mode histoire. Apprenez à maîtriser les combos et différentes techniques de combat pour venir à bout de vos adversaires. Vous pourrez également personnaliser vos personnages, que ce soit physiquement ou au niveau de leurs capacités. Formez votre équipe et affrontez tout un panel de personnages emblématiques dans des combats en 3 contre 3. Ça ne sera pas une surprise de préciser que le jeu est qu’une qualité graphique exceptionnelle et le rend encore plus agréable à avoir en main. Vous pourrez profiter de cinématique de qualité.

Le gameplay et la prise en main sont assez intuitifs, mais assez complexes pour rendre le système de combat intéressant et technique pour les joueurs qui souhaitent adopter une approche plus précise. Malgré le catalogue de personnages étoffé, on regrette l’absence de certains personnages emblématiques, présents dans la version console, que n’importe quel fan aurait pris plaisir à jouer.

Marvel : le Tournoi des Champions

Crédits : Fanny Gautier / Tomsguide.fr

Traditionnellement, les jeux de combat se pratiquent essentiellement sur console ou borne d’arcade, de préférence avec un stick. Pourtant, avec Marvel : le Tournoi des Champions, Marvel a réussi à porter le genre sur mobiles d’une bien belle façon. Bien évidemment, il n’est ici pas question de quarts de cercle ou de véritables combos. Le combat fonctionne à l’aide de mécaniques simples. Il vous suffit d’appuyer, de faire glisser ou de presser l’un ou l’autre côté de l’écran pour effectuer certaines actions. Ainsi, en pressant le côté gauche, vous parez les coups de votre adversaire. En glissant vers la droite, vous lancez une charge à distance contre l’autre combattant. Peu à peu, vous débloquez différents personnages de l’univers Marvel et pouvez affronter d’autres joueurs dans le monde.

Marvel a bien réussi à retranscrire la stratégie et le gameplay d’un jeu de combat sur smartphone. Les phases de combat sont particulièrement plaisantes. On regrette toutefois une interface qui peut s’avérer un poil complexe de prime abord.