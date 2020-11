Les meilleurs promo logiciels pour le Black Friday

Ca ne vous a sûrement pas échappé, c’est le Black Friday ! Et qui dit Black Friday, dit promotions et réductions à gogo sur tous types de produits. Dans cet article, nous avons réuni pour vous les meilleures offres Black Friday sur des logiciels.

Avast, Norton 360 Deluxe, logiciel IOBit, Cyberlink, Roxio Toast, etc. Pour le Black Friday 2020, le moins que l’on puisse dire, c’est que les promotions sur les logiciels sont nombreuses et variées ! Pour vous aider à vous y retrouver et vous faire gagner du temps, retrouvez ci-dessous notre sélection des meilleures promo logiciels pour le Black Friday !

Urgent : les promo logiciels valables jusqu’au 27 novembre

Jusqu’au 27 novembre prochain, Tout Creative Cloud est à -20% pour tous les nouveaux utilisateurs. Vous pouvez ainsi vous procurer ce pack contenant Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro et Acrobat pour seulement 47,99€/mois au lieu de 59,99€/mois.

Le Pack Stellar est également à -82% jusqu’au 27 novembre. Vous profitez ainsi des 6 logiciels suivants pour seulement 34€ au lieu de 190€ :

Stellar Data Recovery – Standard

Stellar Password Recovery

Stellar Data Recovery for iPhone

Stellar Repair for Photo

BitRaser File Eraser

Stellar Converter for Audio Video

Du côté de VideoStudio, on vous fait profiter d’une remise de 30% sur VideoStudio Pro 2020. Le logiciel se retrouve alors à 48,99€ au lieu de 69,99€. De plus,on vous offre en supplément Winzip 24 Standard (valeur habituelle de 98,90€).

Attention, ces trois promos logiciels ne sont valables que jusqu’au 27 novembre (compris). Si vous êtes intéressé, ne perdez donc pas une minute et achetez-les maintenant !

Les promo logiciels valables jusqu’à fin novembre

Pour le Black Friday, du 19 au 29 novembre, vous pouvez profiter d’une réduction supérieure à -40% sur toute la gamme Antivirus Avast. Vous pouvez ainsi vous acheter par exemple :

Le pack Premium Security – 1PC à 39,99€ au lieu de 69,99€ .

. Le pack Premium Security – Plusieurs appareils à 49,99€ au lieu de 89,99€.

Le pack SecureLine VPN – Plusieurs appareils à 59,88€ au lieu de 89,99€.

Toujours jusqu’au 29 novembre, le site Cyberlink vous propose jusqu’à -40% de remise sur les logiciels Cyberlink 365. Vous pouvez par exemple profiter de :

-40% sur PowerDVD 20 .

. -33% sur PowerDirector 365 Business.

-30% sur Director Suite 365.

De son côté, jusqu’à la fin du Black Friday, les logiciels IOBit vous proposent des réductions allant jusqu’à -80% sur une large sélection de produits. Vous pouvez ainsi profiter du Best Value Pack IOBit 1 an – 3 PCS pour 28,55€ au lieu de 142,77€.

Jusqu’au 30 novembre prochain, vous pouvez aussi bénéficier de 30% de réduction sur ManyCam Standard. Pour en profiter, vous devez inscrire lors de votre commande le code suivant : “AFF30WNTSTA”.

Chez Pinnacle Studio, vous pouvez profiter de remises allant jusqu’à -30€ sur une sélection de logiciels. Les offres suivantes sont notamment disponibles jusqu’au 30 novembre :

-10€ sur le logiciel Studio à 49,95€ au lieu de 59,95€.

-20€ sur le logiciel Studio Plus à 79,95€ au lieu de 99,95€.

-30€ sur le logiciel Studio Ultimate à 99,95€ au lieu de 129,95€.

C’est également le Black Friday chez Roxio qui vous propose jusqu’à -30€ de remise sur plusieurs logiciels. Jusqu’au 30 novembre prochain, vous pouvez par exemple vous procurer :

Toast 19 Titanium à 74,99€ au lieu de 89,99€.

Toast 19 Pro à 109,99€ au lieu de 139,99€.

Toutes ces offres ne sont valables que durant le Black Friday 2020. Elles prennent donc fin le 29 ou le 30 novembre.

Les promos logicielles valables jusqu’à début décembre

Certaines entreprises décident de prolonger un peu le Black Friday et vous proposent des promotions jusqu’au début du mois de décembre.

C’est notamment le cas de Parallels Desktop qui vous propose, jusqu’au 3 décembre prochain, 20% de réduction sur une sélection de logiciels.

Même chose chez Norton qui vous propose jusqu’au 7 décembre prochain -68% de réduction sur le logiciel Norton 360 Deluxe. Pour 1 an d’abonnement, celui-ci se retrouve à 29,99€ au lieu de 94,99€.

Pour connaître toutes les promo logiciels intéressantes, rendez-vous sur notre page entièrement dédiée aux offres spéciales sur les logiciels.