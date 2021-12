Les Monstres : Rob Zombie dévoile une nouvelle image exclusive pour Noël

Même Les Monstres fêtent Noël. Attendu de longue date, le projet de Rob Zombie continue de se dévoiler au grand public. Basé sur la série éponyme, le reboot des Monstres semble déjà tenir toutes ses promesses. Après avoir quitté leur Transylvanie natale, cette famille pas comme les autres se retrouve en pleine Amérique, au 1313 Mockingbird Lane. La cohabitation avec les humais promet d’être haute en couleurs. Pour ce retour en fanfare, Zombie s’est entouré d’un casting hétéroclite. On retrouvera ainsi Jeff Daniel Philips dans la peau d’Herman Munster et Sherie Moon Zombie dans celui de son épouse. Sylvester Mc Coy interprétera pour sa part Igor, leur fidèle serviteur.

Quand Les Monstres fêtent Noël – Crédit : Instagram / @Robzombieofficiel

Afin de faire patienter les fans, le réalisateur vient tout juste de partager cette nouvelle image exclusive, aux couleurs de Noël. Mais Les Monstres semblent avoir confondu la fête des cadeaux avec Halloween.

Les Monstres vous souhaitent un Joyeux Noël

Têtes de mort et sapin de Noël cohabitent ensemble sur cette nouvelle photo. « Nous vous souhaitons un Noël effrayant » peut-on ainsi lire en légende de l’image, publiée sur le compte Instragram officiel de Zombie. On peut y apercevoir les membres principaux du casting. Pour le moment, les détails sur cet adaptation se font plutôt rares. Le film sortira sur Peacock courant 2022. Mais on ne sait finalement que peu de choses sur l’arc narratif imaginé par Zombie.

Si l’on se fie à l’univers bariolé et torturé du réalisateur, Les Monstres devrait tenir toutes ses promesses. Tous les ingrédients devraient ainsi être réunis pour nous faire frémir de peur mais surtout de rire. Reste à savoir si le public répondra présent. Tout le monde attend également les premiers retours de la critique professionnelle, qui seront un bon indicateur quant au succès de ce projet.

En attendant, vous pouvez toujours vous replonger dans la série originale, qui n’a rien perdu de son génie malgré le poids des années. Nous devrions en apprendre davantage dans les prochains mois. Voilà en tout cas un concurrent de taille pour le projet Mercredi de Tim Burton, basé sur une certaine Famille Addams.

Source : Screenrant