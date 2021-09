Les Monstres : Rob Zombie fête le 57ème anniversaire de la série (avant la sortie du reboot)

Les créatures de Mockingbird Heights viennent de fêter leur 57ème anniversaire. Créé en 1964 pour la TV américaine, Les Monstres aura marqué toute une génération et s’apprête enfin à reprendre du service. Concurrent direct du retour prochain de la Famille Addams, ce reboot est déjà très attendu. Derrière la caméra, on retrouve Rob Zombie et sa folie créatrice. De nombreuses exclusivités ont déjà été partagées sur la toile, à l’instar de la construction des décors. Mais en attendant, le réalisateur rend hommage au programme source.

Les Monstres sont enfin de retour – Crédit : CBS

En effet, le 24 septembre était la date de lancement du programme sur CBS en 1964. Sur les réseaux sociaux, Zombie a tenu à marquer le coup. Malgré un agenda surchargé, le réalisateur ne manque jamais une occasion de poster du contenu pour sa communauté.

Les Monstres : un anniversaire remarqué

57 années : un score plus qu’honorable pour une franchise. Outre la série source, plusieurs adaptations ont vu le jour entre temps. Il y a bien sûr eu une série animée et un film, pas franchement inoubliable en 1996. Grâce à Zombie, la saga va enfin pouvoir revenir sur le devant de la scène. Le but du réalisateur est clair : donner un nouvel élan de modernité tout en restant fidèle à l’univers de la série. Zombie est un fan inconditionnel de la franchise. Hors de question pour lui de la trahir en prenant une direction artistique hors de propos.

Ce retour sera donc synonyme à la fois de nostalgie et de nouveauté. Pour l’heure, on en sait très peu sur les plans de Zombie. Aucun détail n’a encore filtré sur l’arc narratif. On sait simplement que c’est madame Zombie qui reprendra le rôle de la belle Lily Monster. Le reste du casting est encore tenu secret. Ce dernier devrait faire la part belle à des comédiens indépendants, rock à souhait. Exit donc les grosses têtes d’affiche traditionnelles.

Le film devrait logiquement sortir à l’horizon 2022-2023, pourquoi pas pour la nouvelle année. Pour le moment, les équipes s’activent sur le plateau pour offrir un nouvel opus monstrueusement drôle et féroce. La concurrence sera rude mais Zombie compte bien tirer son épingle du jeu grâce à son univers si….particulier !

