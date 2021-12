Les montres Garmin de 2022 dévoilées, Samsung pourrait abandonner Android au profit de Fuchsia, de la vie sous la glace en Antarctique, c’est le récap’ de la semaine

Cette semaine a été chargée en révélations : alors que l’on découvrait en avance les jeux offerts par l’Epic Games Store, toute la gamme des montres 2022 de Garmin a fuité et le leaker Dohyun Kim a révélé que Samsung se préparerait à accueillir Fuchsia pour remplacer Android. En Antarctique, une découverte incroyable et unique d’un écosystème vieux de 6000 ans a été faite par des scientifiques, sous le continent glacial. En cette dernière semaine de l’année, on vous présente également le programme du mois de janvier de vos plateformes de streaming préférées ! Soyez les bienvenus dans le récap’ de la semaine et Joyeux Noël à tous nos lecteurs !

L’Epic Games Store n’a plus de secret pour nous !

À l’occasion des fêtes, la boutique d’Epic offre aux joueurs PC un jeu par jour depuis le 16 décembre et jusqu’à la fin du mois, en tenant secret son calendrier de l’Avent décalé. Toutefois, un indice sur le titre à venir le lendemain est présent sur la boutique en ligne sous forme de logo caché sur l’affichette du jeu en question. L’utilisateur de Dealabs, billbil-kun, explique d’ailleurs détenir la liste des 14 jeux offerts, et a choisi cette année de les dévoiler un jour à l’avance seulement, au grand dam des joueurs qui aimeraient connaître la liste plus en amont.

Lire > Epic Games Store : le jeu gratuit de demain et notre solution pour connaître tous les jeux mystères offerts

Prey sera le prochain jeu offert par Epic – Crédit : Tom’s Guide

Les montres Garmin 2022 dévoilées avant leur présentation officielle

C’est au CES 2022 de Las Vegas que Garmin prévoyait de présenter sa nouvelle gamme de montres. Malheureusement pour le constructeur, une fuite massive vient de lever le voile sur tous les modèles de la marque. On connait déjà les caractéristiques et le design de la montre outdoor Instinct 2, la gamme Fénix 7 ou encore son futur flagship, la Venu 2 Plus. Rendez-vous dans notre actu pour découvrir en détail les montres Garmin 2022.

Lire > Garmin Instinct 2, fénix 7, Venu 2 Plus… : toute la gamme des montres 2022 a fuité

Garmin va mettre à jour sa gamme à l’occasion du CES. Crédit : Garmin

AirTag : sa force est aussi sa faiblesse

L’AirTag d’Apple est pratique puisque cet objet connecté permet enfin de vous aider à localiser un objet perdu en vous indiquant avec précision la distance et la direction à parcourir pour remettre la main dessus. Malheureusement, ces petites balises peuvent également être utilisées à de mauvaises fins par gens malintentionnés. Une cosplayeuse américaine en a d’ailleurs fait les frais récemment, découvrant qu’un AirTag avait été figé à l’intérieur du passage de roue de sa voiture afin de suivre tous ses déplacements.

Lire > AirTag : un tracker retrouvé dans un passage de roue, méfiez-vous

Retrouvez tous vos objets, même éloignés. Crédit : Apple

De la vie sous le continent glacial

« Cette découverte de tant de vie vivant dans ces conditions extrêmes est une surprise totale et nous rappelle à quel point la vie marine antarctique est si unique et spéciale […] » déclare le biologiste marin, Dr David Barnes après avoir découvert 77 espèces vivants sous la surface de la calotte glaciaire d’Ekström en Antarctique. Les chercheurs ont utilisé de l’eau chaude pour forer les 192 mètres de glace et déposer des caméras dans le trou de forage. La datation au carbone a ainsi révélé que l’écosystème était vieux de 6000 ans.

Lire > Antarctique : une équipe de chercheurs vient de trouver une énorme quantité de vie sous le continent glacial

Les chercheurs ont utilisé de l’eau chaude pour forer deux trous dans l’épaisse couche de glace – Crédits : British Antarctic Survey

Samsung : Fuchsia pourrait bientôt remplacer Android

C’est sur Twitter que le leaker Dohyun Kim a partager le post « Samsung : Bye Android, Hello Fuchsia », révélant que Samsung se préparerait à accueillir le nouvel OS de Google, basé sur un nouveau micronoyau du nom de Zircon et capable de tourner sur toutes sortes d’appareils. Le leaker précise qu’« il faudra quelques années à Samsung pour l’adopter », appuyé par le célèbre Ice Universe qui confirme par un simple « Oui ».

Lire > Samsung abandonnerait Android sur ses smartphones Galaxy

Samsung Galaxy S21 Ultra – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Nos tests et dossiers de la semaine

Dell G15 Gaming : un très bon rapport performances/prix

Nous avons été séduits par les très bonnes performances du Dell G15 Gaming et par sa bonne autonomie. Pour un tarif raisonnable de 1450€, ce PC destiné aux joueurs propose une dalle LCD anti reflet, un écran Full HD 120 Hz et un taux de contraste élevé. On apprécie la connectique, répartie sur trois côtés et proposant notamment un connecteur Ethernet. À noter que c’est un PC imposant, tout comme son adaptateur secteur et qu’il est privé de lecteur d’empreintes digitales. L’absence de rétro éclairage RGB des touches du clavier est notable mais ne devrait pas freiner les joueurs qui seront contents de s’offrir un PC au trio de composants (processeur, carte graphique et écran) gagnant !

Lire > Test Dell G15 Gaming : le PC Gamer performant pour jouer sans se ruiner

Dell G15 Gaming – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video : le calendrier de janvier 2022

C’est Noël et la fin de l’année approche à grands pas ! Aussi, les services de streaming, comme à leur habitude, viennent de partager leur catalogue pour le mois à venir. Films, documentaires et séries sont comme toujours au rendez-vous sur Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video et tout le monde trouvera son bonheur dans ce nouveau programme de janvier ! Rendez-vous dans nos actus dédiées pour découvrir le calendrier complet des plateformes de streaming et pour prendre note des productions à ne pas louper !

Lire > Amazon Prime Video janvier 2022 : tous les nouveaux films, séries et documentaires

Lire > Disney+ janvier 2022 : tous les nouveaux films, séries et documentaires

Lire > Netflix janvier 2022 : tous les nouveaux films, séries et documentaires