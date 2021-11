Les nominés pour les Game Awards 2021 sont :

Les Game Awards ont annoncé aujourd’hui les nominés pour 2021 avec Deathloop, Ratchet & Clank: Rift Apart, It Takes Two et Psychonauts 2.

Les Games Awards mettent en lumière les principaux jeux, studios et créateurs qui ont marqué l’industrie du jeu vidéo durant l’année. Rappelons que près de 83 millions de personnes ont suivi la dernière édition, ce qui en fait un événement majeur. La liste des nominés de cette année comprend 107 jeux, individus, équipes et événements de 2020-2021 couvrant une multitude de genres de jeux et de plateformes.

Les nominés pour la catégorie meilleur jeu de l’année

Le meilleur jeu de l’année est bien entendu la récompense la plus prestigieuse de la cérémonie. Deathloop (Arkane Studios/Bethesda)

It Takes Two (Hazelight Studios/EA)

Metroid Dread (Mercury Steam/Nintendo)

Psychonauts 2 (Double Fine/Xbox Game Studios)

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games/SIE)

Resident Evil Village (Capcom) (Vous pouvez voir la liste complète des nominés sur le site official de Game awards)

Deathloop est le jeu le plus nominé

Parmi tous les jeux nominés, Deathloop est en tête avec huit nominations, dont jeu de l’année, meilleur récit et meilleure performance . D’autres jeux avec plusieurs nominations incluent It Takes Two, Psychonauts 2, Returnal et Life is Strange: True Colors.

De nombreuses annonces seront faites a l’occasion

Comme les années précédentes, nous aurons droit aussi à des trailers et des annonces de nouveaux jeux (plus de 50). Rappelez-vous, c’est à cette occasion que Microsoft nous avait dévoilé la Xbox Series X en 2019 !

Game Awards 2021 : l’événement présenté par Geoff Keighley aura lieu en pleine nuit en Europe le 9 décembre prochain.

