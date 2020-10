Les Nouveaux Mutants : bientôt disponible en Blu-Ray avec plusieurs scènes coupées

Le dernier spin-off de X-Men se sera fait attendre au cinéma, mais il n’aura pas perdu de temps pour le format vidéo. Peu de temps après sa timide sortie dans les salles obscures, Les Nouveaux Mutants s’apprête déjà à débarquer dans nos salons. Disney a annoncé que le film sortirait en Blu-ray et Ultra HD DVD dès le 17 novembre aux États-Unis.

L’équipe de jeunes mutants dans l’asyle – Crédit : 20th Century Studios – Marvel Entertainment

Pour inciter le public à découvrir le film sous ce format, le studio a prévu une Ultimate Collectors Edition, qui inclura plusieurs scènes coupées, dont voici les titres en anglais : Roberto Suns & Dani Climbs, She’s a Demon, Everybody’s Type & Chores, Dani’s Nightmare – Alt, I Need to Cool Off, We’re on Lockdown, Take out the Source. Le coffret comprendra également une interview avec le réalisateur Josh Boone et l’illustrateur des comics Bill Sienkiewicz, ainsi que des commentaires des acteurs sur le tournage du film.

Les Nouveaux Mutants : le film maudit peut-il encore convaincre ?

Les Nouveaux Mutants est le seul blockbuster de comics à être sorti pendant la pandémie. Le risque pris par Disney n’a néanmoins pas été très bien récompensé. Beaucoup de salles de cinéma étant encore fermées partout dans le monde, et en particulier aux États-Unis, les recettes n’ont pas été à la hauteur du budget dépensé. De nombreux fans de la franchise X-Men n’ont donc pas eu la chance de pouvoir voir le film. Avec cette sortie rapide en vidéo, le studio espère sans doute compenser l’échec au box-office.

Malheureusement, les critiques de ceux qui ont pu découvrir le film en salles n’aideront peut-être pas à convaincre le public. Après le catastrophique Dark Phoenix, le dernier long-métrage de la franchise développée par la Fox a laissé un goût d’inachevé chez les fans. Qualifié souvent de film « brouillon » ou « bâclé », Les Nouveaux Mutants semble avoir souffert de sa production chaotique et de son budget bien inférieur à ceux des autres films du genre. Espérons donc que ces nouvelles scènes coupées compléteront habilement les 1h30 de la version originale. Il y a cependant peu d’espoir pour que la trilogie autrefois envisagée voit le jour. La date de sortie vidéo en France n’est pas encore connue.

Les Nouveaux Mutants : le réalisateur évoque la place du film dans l’univers des X-Men

Source : CBR