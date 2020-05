Les Nouveaux Mutants sont déjà en précommande sur Amazon Prime Vidéo

Les Nouveaux Mutants pourrait bien sauter la case cinéma et sortir directement en streaming. Le nouveau film X-Men de Disney est en effet déjà disponible en précommande sur Amazon Prime Vidéo.

En mars dernier, Disney annonçait les nouvelles dates de sortie des prochains films Marvel, ainsi que de Mulan, le remake live action du dessin animé. Sur ce calendrier, un film manquait à l’appel. Il s’agit du nouveau X-Men Les Nouveaux Mutants, qui ne s’est vu attribué aucune nouvelle date. Disney aurait-il fait une croix sur sa sortie au cinéma ?

Crédit : 20th Century Studios

Cette hypothèse devient de plus en plus probable. Cette semaine, le film Les Nouveaux Mutants est en effet disponible en précommande sur Amazon Prime Vidéo aux États-Unis, au prix de 25,99 dollars. Pour l’instant, la le service de VOD n’indique pas de date de sortie. En France, la plateforme ne liste pas encore le produit. Étant donné la précipitation d’Amazon, Disney ne devrait cependant plus tarder à publier un communiqué officiel.

Les Nouveaux Mutants : la malédiction continue

La maison de Mickey aurait donc sacrifié la franchise X-Men, déjà pas très en forme, pour s’assurer quelques revenus rapides en attendant la réouverture des salles. Le film Les Nouveaux Mutants a décidément connu un parcours difficile. Sa sortie au cinéma initiale était en effet prévue pour avril 2018. Depuis, elle a été repoussée de multiple fois, avant d’être vraisemblablement complètement annulée au profit d’une sortie en VOD.

Si cette décision fera peut-être le bonheur des fans confinés, elle risque néanmoins de ne pas plaire aux exploitants de salles de cinéma. Le mois dernier, la sortie en digital du film Trolls World Tour par les studios Universal a créé un scandale dans le secteur. De nombreux groupes de cinéma américains ont menacé le studio de boycotter ses prochains films, ce qui pourrait compromettre notamment la sortie du film The Walking Dead. Si elle est confirmée, cette sortie en digital des Nouveaux Mutants suscitera certainement de nouvelles réactions hostiles dans l’industrie du cinéma.

