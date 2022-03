Les OnePlus Buds Z2 sont à moins de 70 €

Si vous êtes actuellement à la recherche d’écouteurs sans fil mais que votre budget est limité, voici un bon plan à ne pas rater. En effet, chez Amazon, les écouteurs OnePlus Buds Z2 passent au petit prix de 69,30 € au lieu de 99 €. Pour ce tarif, vous aurez même le choix entre les coloris.

Les écouteurs OnePlus Buds Z2 sont à petit prix chez Amazon

Dotés de l’option réduction de bruit, ces écouteurs sont à un excellent tarif par rapport à ses plus célèbres concurrents. Si vous avez envie de les découvrir tout en bénéficiant des promotions c’est le moment de bénéficier de ce bon plan chez Amazon. Toutefois, avant de craquer, voici plus de détails sur les caractéristiques techniques du produit en question.

Les OnePlus Buds Z2 sont des écouteurs intra-auriculaires compacts qui vont vous offrir un excellent confort, cela vous permettra de les conserver durant plusieurs heures sans ressentir la moindre gêne. La technologie réduction de bruit active proposée est tout à fait efficace et pour les sportifs sachez qu’ils sont résistants à la sueur, aux éclaboussures et à la pluie grâce à la certification IP55. Concernant l’autonomie, ils sont capables de fonctionner 4 heures avec l’option réduction de bruit active activée et 7 heures sans.

