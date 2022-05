Les Oscars de Justice League et Army of the Dead truqués par des bots ?

Zack Snyder a empoché deux Oscars attribués par le public pour Justice League et Army of the Dead. Problème, nombre de votes auraient été générés par des bots.

L’édition 2022 des Oscars a été marquée par la gifle de Will Smith. De quoi éclipser la remise des statuettes. Zack Snyder a notamment été plébiscité par les internautes, en décrochant deux récompenses symboliques fraîchement lancées par l’académie. En l’occurrence, le film zombiesque Army of the Dead a été élu film préféré de 2021 par les votants. Une autre récompense (#OscarsCheerMoment) consistait à primer leur scène favorite de tous les temps.

Et c’est une séquence du Snyder Cut de Justice League qui obtenu le plus de votes, à savoir la scène épique dans laquelle Flash parvient à remonter le temps. Comptabilisés en partie sur Twitter, les votes auraient toutefois été bidouillés par une armée de bots, révèle TheWrap.

Et de citer deux rapports de l’outil d’analyse de hashtag Tweet Binder pour appuyer son propos. « Les contributeurs les plus actifs aux deux consultations étaient des programmes Web autonomes », qui « ont émis des milliers de faux votes » pour les films de Snyder, dénonce le média.

Oscars : Snyder devrait conserver ses récompenses

Même son de cloche du côté du chercheur David Kirsch spécialisé dans l’étude de fanbots. D’après lui, les comptes de fans de Snyder qui ont participé au vote « ne semblent certainement pas avoir été générés par un utilisateur humain ». Néanmoins, TheWrap souligne que ces comptes étaient « à la frontière du point limite de l’équipe de recherche [de Kirsch] permettant de les considérer définitivement comme des bots ».

Teslecope, la société qui a organisé les deux consultations, n’a pas réagi à la polémique. Un porte-parole de Snyder est également resté muet. De son côté, l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences compte visiblement s’en tenir aux résultats des deux consultations.

On peut toutefois supposer qu’elle mettra à jour son système l’année prochaine afin d’éviter que les votes soient de nouveau parasités par des bots. Notez qu’il était aussi possible de voter sur le site de l’Académie où Army of the Dead avait de loin remporté le plus de suffrages, d’après un insider.

