Les Pixel 6 bientôt dévoilés, un tardigrade de 16 millions d’années, la première bande-annonce de House of the Dragon, c’est le récap’

Les Pixel 6 et Pixel 6 pro vont bénéficier d’une présentation officielle de la part de Google ce 19 octobre, le fossile d’un tardigrade datant de 16 millions d’années permet de comprendre l’évolution du mystérieux ourson d’eau, HBO diffuse la toute première bande-annonce de Game of Thrones : House of the Dragon, c’est le récap’ du jour.

Google lève le voile sur les Pixel 6 avant la présentation officielle

Bien que la présentation officielle soit prévue pour le 19 Octobre, Google a dévoilé plusieurs visuels et détails de ses futurs Pixel 6 et Pixel 6 pro. Disponibles en trois couleurs, les nouveaux flagships se dotent d’une toute nouvelle puce Tensor, qui devrait proposer une intégration inédite de l’intelligence artificielle. On peut s’attendre à une nette amélioration photo/vidéo avec la version pro qui dispose de trois caméras dont un téléobjectif avec un zoom optique 4x. Avec les Pixel 6, Google semble surpasser ses précédents modèles et pourrait devenir un sérieux concurrent pour Apple.

Visuels inédits du Google Pixel 6 et Google Pixel Pro 6 – Crédits : Google Pixel

La découverte incroyable d’un fossile datant de 16 millions d’années

Les tardigrades, souvent surnommés oursons d’eau à cause de leur forme lorsqu’on les observe au microscope, sont des animaux qui ne cessent de fasciner la communauté scientifique. Des chercheurs ont fait une incroyable découverte dans un vieux morceau d’ambre en y trouvant le fossile d’un tardigrade datant de 16 millions d’années. Une découverte extrêmement rare et précieuse qui permettra de faire avancer la compréhension de ces organismes étranges. Les auteurs de la découverte espèrent également que cela poussera les autres chercheurs à examiner précautionneusement les ambres à l’avenir.

Vue de côté du tardigrade dans l’ambre. Crédit : Ninon Robin / Harvard

Une première bande-annonce de House of the Dragon dévoilée

Dans une toute première bande-annonce diffusée sur Youtube, HBO a révélé les premières images de House of the Dragon, sa nouvelle série située dans l’univers de Game of Thrones, 200 ans avant l’histoire originale. Le préquel racontera l’histoire de la maison Targaryen, la lignée qui régnait sur Westeros avant que le trône de fer ne soit conquis par Robert Barratheon. La phrase-clé que l’on peut entendre dans la bande-annonce révèle que le sang et les combats devraient être au rendez-vous : « Dieux, rois, feu et sang. Ce ne sont pas les rêves qui font de nous des rois : ce sont les dragons. » House of the Dragon sera diffusée sur HBO et HBO Max courant 2022.

