Les points faibles de Netflix, Jason Momoa bientôt dans Minecraft, attention à cette nouvelle arnaque sur Leboncoin, c’est le récap’ de la semaine￼

Alors qu’une nouvelle arnaque sévit sur le site Leboncoin, Netflix continue de perdre de nombreux abonnés et les 10% de français qui refusent l’installation du compteur Linky vont devoir payer. Côté cinéma, on apprend que Marvel pourrait décider de sauver Tony Stark et que Jason Momoa pourrait rejoindre le casting de Minecraft.

Jason Momoa à l’affiche de Minecraft

Jared Hess sera bientôt en charge de réaliser l’adaptation de Minecraft. Si aucune date de sortie n’a encore été dévoilée, on commence déjà à entendre quelques rumeurs sur le film live-action. En effet, selon The Hollywood Reporter, l’interprète d’Aquaman pourrait rejoindre le casting du film. On ne sait pas encore quel rôle sera destiné à Jason Momoa.

Tony Stark doit-il vraiment se sacrifier ?

Si Tony Stark se sacrifie pour vaincre Thanos dans Avengers : Endgame, rien ne nous dit que Marvel ne pourrait pas décider de faire revenir Iron Man dans un film futur. En effet, Sam Raimi a révélé dans un communiqué de presse officiel que Stephen Strange pourrait regretter certains de ses choix. Alors pourquoi pas trouver une alternative à la mort de Tony Stark…

Roblox dans le collimateur de Kim Kardashian

Kim Kardashian est tombée de haut lorsque son fils a trouvé une publicité faisant la promotion d’une de ses sextapes sur Roblox. Alors que Saint se distrayait sur la plateforme destinée aux jeunes gamers, une pub est apparue, lui proposant de rejoindre un jeu Roblox et promettant des images inédites de l’influenceuse. Cette dernière a exprimé sa colère par voie de communiqué.

Les abonnés quittent Netflix…

Netflix continue de perdre des abonnés et l’on sait pourquoi. Bien sûr, la concurrence est rude et Netflix a quitté la Russie, mais ce n’est pas tout. L’arrivée de la publicité sur la plateforme pourrait refroidir certains abonnés, tout comme l’augmentation de ses tarifs au fil des ans. Aussi, face aux catalogues concurrents, il faut admettre que celui du N rouge n’est pas toujours à la hauteur, préférant souvent la quantité à la qualité des programmes. Enfin, bon nombre d’abonnés pourraient décider de quitter Netflix lorsque le partage de compte sera bloqué.

Attention à cette nouvelle arnaque sur Leboncoin

Ce n’est pas la première fois que des escrocs utilisent Leboncoin pour arnaquer leurs victimes, mais cette fois, les malfaiteurs ne se font pas passer pour des vendeurs mais pour des acheteurs. La tactique consiste à convaincre le véritable vendeur de passer par le paiement sécurisé pour vendre son bien. Les escrocs détournent ensuite le système, envoie un faux mail de confirmation de transaction et finissent par ne jamais verser l’argent.

Se passer de Linky aura un coût

Si vous faîtes partie des 10% qui refusent toujours l’installation d’un compteur Linky, sachez que cette contestation aura un coût. En effet, à partir de janvier 2023, les réfractaires qui auront refusé l’installation du compteur se verront sanctionnés et devront verser 8,30 euros de plus que les autres usagers tous les deux mois.

Le Tineco Floor One S5 nous a largement séduits

Outre son autonomie un peu juste et une mauvaise gestion du réservoir d’eau qui entraine parfois de mauvaises odeurs, nous avons été séduits par le Tineco Floor One S5 qui remplace parfaitement une serpillère classique. Cet aspirateur laveur aspire vraiment tout, détecte le niveau de crasse du sol, et nettoie même la saleté coincée sur les bords des murs. On regrette que pour 500 euros la vidange ne soit pas plus pratique.

8/10 pour le Galaxy A53 5G

Samsung propose ici un smartphone milieu de gamme séduisant. Avec son joli design, ses performances équilibrées, sa mémoire extensible jusqu’à 1 To et sa bonne qualité photo, le Galaxy A53 5G est un bon produit à moins de 500 euros. Si l’on attendait une meilleure autonomie et une charge rapide plus efficace, on apprécie que ce nouveau Samsung soit résistant à l’eau et à la poussière (IP67) et on adore son écran Super Amoled d’excellente qualité.

Les Sennheiser Sport True Wireless devraient séduire les sportifs

Seinnheiser propose ici un modèle qui devrait réjouir les sportifs. Les Sport True Wireless ont un son précis et équilibré, une super application Smart Control qui permet de tout personnaliser, un mode Focus efficace et une belle autonomie. Ils sont résistants à la transpiration et aux éclaboussures et les multiples embouts proposés permettent un excellent maintient. On regrette l’absence de réduction de bruit active, et il est clair que l’égaliseur est largement perfectible.

