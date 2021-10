Apple M1 Pro et M1 Max : les noms des MacBook Pro dévoilés ce soir

À seulement quelques heures de la keynote d’Apple, un développeur Mac révèle avoir vu les noms des puces des prochains MacBook Pro. Apple les aurait appelées « M1 Pro » et « M1 Max » pour différencier les deux modèles d’ordinateurs portables.

D’ici quelques heures, Apple annoncera les nouveaux MacBook Pro et notamment la nouvelle déclinaison de la puce M1. Les rumeurs continuent tout de même d’apparaître sur la toile. Un développeur Mac a confié à Mark Gurman de Bloomberg avoir vu apparaître les noms « M1 Pro » et « M1 Max » dans des fichiers logs.

MacBook Pro – Crédit : Dmitry Chernyshov / Unsplash

Les prochains ordinateurs portables surpuissants d’Apple ne s’appelleraient donc pas MacBook Pro M1X, mais M1 Pro et M1 Max ? Ce n’est pas impossible. Mark Gurman a expliqué dans sa newsletter que : « quelque chose à surveiller avec les nouveaux MacBook Pro est la façon dont Apple choisit de nommer les puces. Lorsque l’entreprise déploie généralement une version haut de gamme d’une architecture de puce existante, elle ajoute un « X » ou un « Z » au nom ».

M1X, M1 Pro ou M1 Max, que va choisir Apple pour les nouvelles puces des MacBook Pro ?

Les nouvelles puces des MacBook Pro ne respecteraient donc pas cette tradition d’Apple si elles s’appellent M1 Pro et M1 Max. Comme l’a précisé Mark Gurman, la puce M1 est devenue un outil marketing pour Apple. Ce nom évoque immédiatement la puissance et la rapidité des MacBook chez les utilisateurs. À ce sujet, les puces des nouveaux MacBook Pro seraient déclinées en 16 ou 32 cœurs GPU pour 10 cœurs CPU.

Apple pourrait donc continuer dans cette voie en appelant les nouvelles puces M1 Pro et M1 Max. Mark Gurman a donné son avis sur le sujet. Il a déclaré que : « le développeur m’a dit que de nouvelles puces MacBook Pro sont apparues dans les fichiers logs sous les noms « M1 Pro » et « M1 Max ». Je ne dis pas qu’Apple ira dans cette direction avec ces noms marketing, mais c’est une autre possibilité, quoique plus déroutante ».

En effet, ces noms de puces risquent de prêter à confusion si Apple décide vraiment de les utiliser. Quoi qu’il en soit, nous saurons très bientôt comment Apple a prévu de faire la différence entre les MacBook M1 sortis l’année dernière et les nouveaux MacBook équipés des puces M1X/M1 Pro/M1 Max. D’ailleurs, l’écran des nouveaux ordinateurs portables d’Apple pourrait avoir une encoche comme sur les iPhone.

Source : Ubergizmo