Les scientifiques mettent en garde contre un risque d’invasion bactérienne extraterrestre

Et si les Aliens nous envahissaient ? Ne riez pas, le risque est bien réel….

Le concept jusqu’ici fictif d’organismes extraterrestres envahissant la Terre pourrait bientôt devenir une réalité. Les scientifiques nous avertissent dans une nouvelle étude publiée dans Bioscience qu’en l’absence de mesures de biosécurité appropriées, le risque de contamination est une menace potentielle très sérieuse.

La contamination extraterrestre est une menace à prendre très au sérieux – Crédits : flickr/Insectoid24

« La recherche de la vie au-delà de notre monde est une entreprise passionnante qui pourrait aboutir à une énorme découverte dans un avenir proche », a déclaré l’auteur principal Anthony Ricciardi, professeur de biologie des invasions à l’Université McGill à Montréal. « Cependant, face à l’augmentation des missions spatiales (y compris celles destinées à renvoyer des échantillons sur Terre), il est crucial de réduire les risques de contamination biologique dans les deux sens. »

Des formes microbiennes de vie extraterrestre sont les plus susceptibles d’être rencontrées

« Nous ne pouvons que spéculer sur les types d’organismes qui pourraient être rencontrés si les astrobiologistes découvraient la vie », a ajouté Ricciardi. « Les formes de vie les plus plausibles seraient microbiennes et ressembleraient probablement à des bactéries. »

Des traces de vie microbienne, ou organique de façon plus générale, est bien ce que Perseverance, le rover de la NASA s’évertue à chercher en prélevant des échantillons destinés à être ramenés sur terre. Si les scientifiques craignaient déjà une contamination de notre part sur Mars, l’inverse est à considérer sérieusement. Et si rien n’est sûr, on peut déjà imaginer les dégâts qu’un microbe extraterrestre pourrait faire à la vie sur Terre s’il parvenait à s’y développer.

Des précautions datant de 1960 maintenant insuffisantes

Les agences spatiales n’ont pas attendu 2021 pour être conscientes de la menace potentielle. Des politiques de prévention sont déjà en place depuis 1960. « Cependant, des risques sans précédent sont posés par une nouvelle ère d’exploration spatiale visant à cibler les zones les plus susceptibles de contenir la vie », a affirmé le scientifique.

Nous pensons bien entendu à SpaceX qui veut partir à la conquête de mars. Et c’est pour très bientôt. Sa première étape, construire une base lunaire débutera en 2024 avec l’envoi de ses premiers astronautes. Mais ce n’est que la face visible de l’iceberg. Actuellement déjà plus de 85 entreprises et organisations sont à la recherche d’un avenir interplanétaire.

Et ce n’est que le début. Cet attrait vers les étoiles est en pleine explosion.

Source : Bioscience