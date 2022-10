Les Simpson façon Death Note, Fallout se dévoile, un dragon incontrôlable, c’est le récap !

Au menu de ce récap : un épisode audacieux des Simpson pour Halloween, une image du Vault 33 de Fallout, un mystère de House of the Dragon passé au crible.

Les Simpson vont rendre hommage à Death Note. Amazon tease sa série Fallout avec une image de l’Abri 33. On vous explique pourquoi le dragon Vhagar n’en fait qu’à sa tête dans House of the Dragon. Place au récapitulatif !

Les Simpson réinventés à la sauce Death Note

À l’occasion d’Halloween, Les Simpson reviendront dans un épisode spécial avec une apparence détonante. Homer, Marge, Lisa et consorts seront réinventés façon anime afin de rendre notamment hommage à Death Note, le manga cultissime.

Lisa façon Death Note © The Simpsons, Fox

Fallout : Amazon tease l’Abri 33

À l’occasion des 25 ans de la franchise Fallout, Amazon a publié une image de l’Abri 33. On ne sait toutefois pas s’il s’agit d’un concept-art ou si l’image est directement tirée du programme éponyme dont la date de sortie reste pour le moment inconnue.

Série Fallout © Amazon Studios

House of the Dragon : pourquoi Vhagar n’écoute pas Aemond

Dans le dernier épisode de la série House of the Dragon (attention spoilers), Aemond ne parvient pas à contrôler son dragon Vhagar. On vous explique pourquoi ce dernier est aussi insaisissable dans cet éclairage ci-dessous.

